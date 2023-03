Serie TV

Rubriche

Approfondimenti Le 10 migliori scene di Sesso nelle Serie Tv [LISTA] Il sesso è un argomento sempre presente nella maggior parte delle serie tv. Vediamo insieme quelle che possono essere considerate 10 tra le migliori scene di sesso nelle serie tv. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Se stiamo guardando una serie tv che coinvolge molti personaggi, che copre un periodo di tempo prolungato e che tratta della vita dei suoi protagonisti, a prescindere dall’epoca in cui è ambientata, è molto probabile che vedremo anche alcune scene di sesso. Il sesso, infatti, seppur con modalità differenti, è sempre all’ordine del giorno nelle serie, così come nei film. Ovviamente, esistono molti modi per trattare l’argomento sesso, spesso correlati al tipo e al genere di serie tv. Le scene di sesso possono essere mostrate in maniera piuttosto esplicita oppure in maniera velata o quasi nascosta, possono essere intrise di ironia come possono invece essere tanto passionali quanto solenni per i personaggi che ne prendono parte.

Le scene di sesso possono essere scene di raccordo che concludono una sotto-trama così come possono invece essere dei punti di svolta per la trama principale e per la relazione tra due protagonisti. Tanti modi differenti per affrontare una tematica che fa parte della vita quotidiana delle persone e che non può quindi mancare in una serie tv.

Quello che è certo, di conseguenza, è che esistono centinaia e centinaia di scene di questo tipo. Proprio per questo motivo, oggi parleremo solamente di dieci ma che per noi sono tra le migliori. Alcune le abbiamo scelte per l’importanza ai fini della trama in cui si inseriscono, altre per la loro particolarità scenica, altre perché sono semplicemente dai fan.

Vediamo quindi insieme 10 tra le migliori scene di sesso nelle serie tv. Ovviamente potrebbe esserci degli spoiler di trama.

Samantha e il suo fidanzato pompiere – Sex and the city

Ovviamente, non poteva mancare in una lista delle migliori scene di sesso nelle serie tv, una che coinvolgesse Sex and the city che già per il titolo sottolinea come il sesso sia un punto essenziale per la trama. La serie, ambientata a New York, ci catapulta nella vita sentimentale e sessuale di quattro amiche.

La scena in questione vede come protagonista Samantha, una delle quattro. Avendo un fidanzato pompiere, per dare una piccola svolta piccante alla relazione, Samantha si presenta direttamente in caserma dove finirà con il fare sesso con il suo fidanzato in abiti consoni al luogo in cui si trova.

Ovviamente parliamo di una scena di sesso con una forte dose di ironia che però è rimasta nei cuori degli amanti della serie.

Sesso nelle serie tv – Sex and the city

Tommy Shelby e Tatiana/Grace – Peaky Blinders

Cambiamo completamente registro e parliamo ora di una scena di sesso che in Peaky Blinders coinvolge il protagonista Tommy e metaforicamente sia la duchessa russa Tatiana che la sua ex moglie Grace. La serie parla della famiglia Shelby e della crescita di quest’ultima all’interno della malavita in una Birmingham degli anni 20/30.

La scena di sesso che abbiamo scelto è una tra le più significative e ben girate presenti nella serie. Tommy, ancora sconvolto dalla morte della moglie Grace finisce con l’avere un rapporto sessuale con l’aitante duchessa russa Tatiana ma nel farlo ha una sorta di allucinazione che lo porta a sovrapporre il volto dell’ex moglie con quello di Tatiana.

Si tratta quindi di una scena intensa e in cui il sesso è importante ma in chiave diversa. Una scena in cui un protagonista distrutto dalla vita e dalla recente scomparsa della moglie si ritrova a poter astrattamente fare l’amore con la sua amata per un’ultima volta.

Sesso nelle serie tv – Peaky Blinders

Jon e Ygritte – Il trono di spade

Tra le scene di sesso migliori nelle serie tv, non poteva mancare quella che coinvolge Jon Snow e Ygritte ne Il trono di spade, soprattutto per l’importanza che questa avrà sulla trama di Jon stesso. Il trono di spade, per chi ancora non la conoscesse, è una serie immortale avente ad oggetto intrighi politici, bellici, religiosi tra regni, famiglie e casate rivali.

Abbiamo scelto questa scena di sesso perché senza dubbio segna un cambiamento essenziale nella vita e nel comportamento di Jon Snow. Fino a questo momento della terza stagione, infatti, Jon non aveva avuto alcun rapporto con una donna, per rispettare un voto fatto nei confronti dei Guardiani della Notte.

Rimasto solo in una grotta con la bellissima Ygritte, Jon non ha saputo resistere al suo fascino finendo quindi con il rompere il suo solenne voto.