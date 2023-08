Condividi l'articolo

In sala è arrivato anche da noi Oppenheimer, nuova fatica di Christopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione). La pellicola sta ottenendo un successo mostruoso al box office, cosa che gli sta facendo infrangere numerosi record. Al momento in cui scriviamo, il film ha incassato infatti 725 milioni di dollari e le proiezioni dicono che dovrebbe arrivare serenamente a 800. Questa cifra porta Oppenheimer al secondo posto nella classifica dei maggiori incassi per quanto riguarda i biopic. Davanti a lui solamente Bohemian Rhapsody con 910,8 milioni di dollari. Di seguito la classifica completa:

Bohemian Rhapsody (2018) – 910,8 milioni di dollari

Oppenheimer (2023) – 725 milioni di dollari [provvisorio]

American Sniper (2014) – 547,4 milioni di dollari

The Greates Showman (2017) – 435,7 milioni di dollari

Il discorso del re (2010) – 427,3 milioni di dollari

The Wolf of Wall Street (2013) – 392 milioni di dollari

Prova a prendermi (2002) – 352,1 milioni di dollari

Schindler’s List (1993) – 322,1 milioni di dollari

Green Book (2018) – 321,7 milioni di dollari

A Beautiful Mind (2001) – 316,7 milioni di dollari

La sceneggiatura del film è basata sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Pubblicato nel 2005, il libro ha vinto il Premio Pulitzer. Il film rappresenta il quarto capitolo dell’ormai duraturo sodalizio tra Nolan e Cillian Murphy anche se sarà la prima volta per l’attore irlandese nei panni del protagonista. I due hanno collaborato insieme infatti nella saga de Il Cavaliere Oscuro, nella quale Murphy interpretava Lo Spaventapasseri, in Inception e infine in Dunkirk.