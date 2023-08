Al, John e Jack: “4 e 3 = 8”, una delle scene più indimenticabili del trio [VIDEO]

Condividi l'articolo

Lo sketch dei dadi di Al, John e Jack è uno dei più geniali mai proposti da Aldo, Giovanni e Giacomo. Siete d’accordo?

Una delle scene cult ne La Leggenda di Al, John e Jack (e ce ne sono tante) è sicuramente quella dei dadi. Uno sketch semplice e geniale che prova tutta la forza dell’inventiva parodistica di Aldo, Giovanni e Giacomo in questo film spoof del dramma mafioso nei panni dei loro tre celebri alter-ego.

Al, John e Jack sono tre affiliati alla famiglia mafiosa Genovese, ma non ne combinano mai una giusta. L’ultima andata storta è stata l’uccisione di un tale Frank, non il “Culo di Gomma” che cercavano ma Frank “Contropelo”, un barbiere qualunque, vittima di un’esecuzione non destinata a lui.