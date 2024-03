News

Cinema Dune 2, il geniale mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo Lo YouTuber Stefano Baglio ha creato un mashup geniale tra Dune 2 e Aldo Giovanni e Giacomo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Siete pronti a Paul Atreides di Dune che parla di roccia franabile? Ormai lo sappiamo. Quando un film o una serie TV diventano mainstream, lo Youtuber Stefano Baglio arriva a regalarci i soliti geniali mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo. E ovviamente Dune: Parte seconda, secondo capitolo della saga fantascientifica basata sul romanzo di Frank Herbert e diretta da Denis Villeneuve (qui la nostra recensione) non fa di certo eccezione. L’autore ha infatti ripensato il trailer del film sostituendo le battute originali con quelle del trio e inserendo anche spezzoni di vecchi film ad hoc. In più si è anche servito dell’ottimo Alex Polidori, doppiatore ufficiale di Timothée Chalamet che ha aggiunto momenti assolutamente epici al tutto come il deserto di Arrakis che diventa franabile, una delle batutte più famose del trio.

Recentemente Denis Villeneuve ha parlato con Collider di quanto fosse importante che Dune del 2021 e il suo sequel del 2024, uscissero il più ravvicinati possibile.

Il fatto è che la prima e la seconda parte sono state progettate e pensate per essere una dopo l’altra. Per me era importante che fosse l’adattamento di quel libro – ha spiegato Denis Villeneuve. Ho pensato alla seconda parte quasi subito, mentre stavo finendo la prima parte. Sapevo che lo studio era innamorato del film. Poi, ho sentito alcune persone, dirmi: “Farai la seconda parte . Non preoccuparti. Qualunque cosa accada, andremo avanti. Ci piace troppo” Quindi è come se stessi lavorando alla seconda parte quasi subito e dovessi farli uno dopo l’altro

Con il successo che la Warner Bros. ha ottenuto finora con il franchise di Dune, molti fan credono che lo studio darà ufficialmente il via libera a Dune: Messiah dopo che la seconda parte sarà arrivata nei cinema. Un adattamento di Dune: Messiah, il secondo romanzo della serie di fantascienza di Herbert, è stato segnalato per la prima volta in sviluppo nel luglio 2023, con Denis Villeneuve che ha confermato che quello sarebbe stato il suo ultimo adattamento di Dune. Tuttavia il regista apparentemente non ha fretta di portare Messiah sullo schermo.

Ora che c’è una seconda parte , voglio solo assicurarmi che se realizziamo Dune: Messiah , avremo la migliore sceneggiatura possibile. E per questo, voglio prendermi il mio tempo per farlo. E penso che sia sarebbe salutare non tornare necessariamente nel deserto subito, fare una piccola deviazione, magari. Ma sinceramente non so quale sia il mio futuro in questo momento, cosa che adoro perché ho lavorato negli ultimi sei anni anni senza sosta. È una benedizione, ma ne ho bisogno. Sarebbe bello essere sicuri che, se realizziamo Dune: Messiah , voglio realizzare il miglior film di sempre, quindi voglio prendermi il mio tempo

Bellissimo!

