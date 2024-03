Cinema Matthew Modine celebrerà il matrimonio di Millie Bobby Brown Matthew Modine ha raccontato che Millie Bobby Brown gli ha chiesto di celebrare il suo matrimonio con Jake Bonjovi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Millie Bobby Brown ha scelto Matthew Modine come celebrante speciale Nel prossimo futuro Millie Bobby Brown si sposerà con Jake Bonjovi e ha deciso che sarà Matthew Modine, suo compagno di set in Stranger Things, a celebrare la cerimonia. Parlando con Access Daily, il grande attore ha spiegato come è nata l’idea. ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ho una di quelle licenze per far sposare le persone e Millie ha pensato che sarebbe stato grandioso e poi Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse nuziali e loro hanno adorato ciò che ho scritto per far sì che diventassero marito e moglie – ha spiegato Matthew Modine.

L’attore ha aggiunto di aver officiato un matrimonio già una volta, dicendo:

È una cosa così bella poter unire due persone nel sacro matrimonio

A febbraio, la Brown aveva condiviso per la prima volta la storia del suo fidanzamento con Bongiovi durante un’apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dicendo che non ne aveva parlato in precedenza perché voleva mantenere privati ​​i “momenti chiave“. Tuttavia, ha detto a Fallon che la storia della proposta di Bongiovi era “troppo bella per non raccontarla”, visto che l’ha realizzata sott’acqua.

Mi ha messo l’anello al dito e mentre glelo stavo mostrando, l’anello mi cade dal dito, precipitando velocemente – ha ricordato l’attrice. Jake si è gettato nell’acqua, davvero in profondità. Anche l’istruttore di sub diceva: “Non puoi farlo. Le tue orecchie… , il tuo cervello esploderà.’”

Sento davvero che sia un riflesso di chi è, sento che ci copriremo sempre le spalle a vicenda. Se qualcuno lascia cadere la palla, l’altro la prende.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa