Millie Bobby Brown è oggi una delle attrici più amate e famose al mondo. Sebbene oggi sia una star affermata, c'è stato un momento in cui ha quasi deciso di mollare tutto, prima di arrivare alla fama.

Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon lo scorso anno, la star di Enola Holmes ha infatti rivelato di aver pensato di mollare la recitazione (prima di interpretare Undici in Stranger Things) a causa del casting fallito per Game of Thrones. L’attrice voleva infatti interpretare Lyanna Mormont, la focosa e indomita signora dell’Isola dell’Orso, interpretata nella serie da Bella Ramsey

Penso di essere stata molto scoraggiata da quel rifiuto, che è qualcosa che dico a tutti – dice Millei Bobby Brown. I no arrivano continuamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7Stavo facendo audizioni per spot pubblicitari, per qualsiasi cosa, davvero. Poi ho fatto il provino per il Game of Thrones e ho ricevuto un rifiuto. È stato in quel momento che ho pensato: “Oh, è davvero difficile”, poiché immagino che volessi davvero quel ruolo

Il ruolo di Lyanna in Game of Thrones è stato piccolo ma cruciale, poiché lei e gli altri capi del Nord furono convocati da Jon Snow (Kit Harington), che voleva riprendersi Grande Inverno da Ramsay Bolton (Iwan Rheon). Una volta che Bolton fu sconfitto da Snow, Lyanna e gli altri capi iniziarono a prepararsi per la battaglia contro gli Estranei, che erano riusciti a superare la Barriera che proteggeva Grande Inverno dalle minacce esterne. Sebbene sia da un gigante degli Estranei, Lyanna riuscì ad assestare un colpo mortale pugnalando il gigante all’occhio mettendo in scena uno dei modi più tosti per andarsene in Game of Thrones.

Il ruolo di Lyanna ha portato Ramsey a ottenere il ruolo di Ellie in The Last of Us, che si è dimostrato uno dei più grandi successi della HBO. La serie ha anche dato a Ramsey la possibilità di mostrare ancora di più le proprie capacità di recitazione. Per quanto riguarda invece Millie Bobby Brown, la sua carriera è decollata da quel momento in poi. Non solo è parte integrante di Stranger Things, ma ha anche fornito a Netflix un franchise cinematografico con Enola Holmes .

La sua collaborazione con lo streamer continuerà anche con The Electric State, che la vede collaborare con i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo, e il film fantasy Damsel, arrivato sulla piattaforma l’8 marzo.

