Serie TV Scrubs, il creatore Bill Lawrence fa sognare i fan Parlando con LADbible, Bill Lawrence ha parlato in maniera certa di un futuro revival di Scrubs Di Matteo Furina -

Sono passati ormai 11 anni da quando, il 17 marzo 2010 andò in onda l'ultimo episodio di Scrubs – Medici ai primi ferri, amatissima sit-com con protagonisti, tra gli altri, Zach Braff e Donald Faison. Nonostante il molto tempo passato i fan sono ancora affezionatissimi ai medici e agli infermieri dell'ospedale Sacro Cuore e vorrebbero vedere tornare le loro avventure. Dunque saranno sicuramente contenti di sapere che l'autore Bill Lawernce, ha confermato a LADbible che un Revival dello show si farà.

Sarò davvero sincero al riguardo. Lo faremo sicuramente, solo perché ci siamo tutti divertiti a uscire insieme. Non c’è tutta questa fretta perché tutti hanno successo, e penso che la serie tv sia andata avanti per circa 72 anni, ma d’altra parte, i medici in questo momento sono delle figure molto eroiche per me.



Non voglio farlo come un film, ma sono decisamente disponibile a fare un altro paio d’anni di quello show. Non solo sarebbe divertente vedere dove sono adesso i personaggi che amavo, ma anche vedere che aspetto ha un giovane dottore oggigiorno, per quanto riguarda i ragazzi che arrivano dopo di loro. Penso che scopriremo nei prossimi sei mesi circa cosa vogliamo fare. Anch’io sono solo occupato, in un modo positivo

Lawrence aveva già parlato al ATX Festival del 2023 del itorno nel mondo di Scrubs, definendolo “inevitabile”.

É inevitabile. Il cast e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando ad altri progetti. Il motivo principale per realizzare qualcosa del genere non è il lavoro, ma la voglia di stare insieme. In realtà, ci piace semplicemente uscire insieme. Scherziamo sempre su questo aspetto, ogni volta ribadiamo che se non dovessimo vederci per sei mesi finiremmo col fare una reunion di Scrubs.

