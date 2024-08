Olimpiadi 2024: tutti i Meme più divertenti [FOTO]

Condividi l'articolo

Ecco tutti i meme su queste Olimpiadi che ci hanno fatto più ridere!

Non sono ancora finite, certo, ma che Olimpiadi memorabili sono state queste! Dal nuotatore olandese con il costume “trasparente” all’inflessibile tiratore turco trasudante carisma, dal saltatore francese e il suo colpo di basso ventre alla nostra ginnasta con il formaggio e a Thomas Ceccon che dorme nel parco, senza scordarci ovviamente della straripante cerimonia d’apertura drag, e poi del caso Angela Carini e Imane Khelif.

Di momenti da ricordare ce ne sono stati poi tanti altri, a partire dalla presenza di Snoop Dogg (per una cifra record) e senza dimenticare anche polemiche legate per esempio alle acque a quanto pare non molto sane della Senna, o all’allontanamento / ritiro della nuotatrice del Paraguay, Luana Alonso. Come chiosa, su internet gli utenti hanno raccolto alcuni dei meme più divertenti, spesso anche solo immaginette umoristiche, che rendono però questi giochi ancora più da ricordare. Abbiamo scelto per voi i migliori!