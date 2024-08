Anthony Ammirati: al saltatore offerti 250mila dollari da un sito per adulti

Condividi l'articolo

Anthony Ammirati, diventato virale per il suo colpo “col basso ventre” all’asticella durante le gare Olimpiche, s’è visti offrire 250mila dollari per “mostrarsi nudo per un’ora”

Una piccola strana rivincita forse, questa per Anthony Ammirati: saltatore con l’asta francese escluso dalla finale olimpica e diventato virale dopo aver toccato l’asticella, durante il salto, con il… pene. Può capitare, la zona è più o meno quella. Dopo aver fatto cadere l’asticella “col basso ventre”, è comunque diventato famoso al di là della sua mancata vittoria.

E alla cosa si sarebbe interessato a quanto pare il vicepresidente di un non specificato sito per adulti – leggasi, sito porno – il quale si sarebbe fatto sentire offrendo ad Ammirati la notevole cifra di 250mila dollari purché lui sia disposto a mostrarsi nudo, in una camera, per un’ora. Sembra davvero un affare, in effetti. Accetterà?