L’Amica Geniale 4: il Trailer dell’ultima stagione [VIDEO]

Arriva l’ultima stagione della premiatissima serie nostrana, L’Amica Geniale. Ecco il Trailer

Storia della Bambina Perduta, l’ultimo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, sarà la base della stagione 4 de L’Amica Geniale, in arrivo in Italia a partire dall’11 novembre 2024 con dieci nuovi episodi, in onda su Rai Uno. Ecco qui il Trailer, tratto dalla promozione per la distribuzione in streaming in America, su HBO.

Manca poco quindi alla conclusione di una delle serie simbolo del made in italy di qualità, che ha convinto anche il pubblico estero e per anni ha rappresentato con grazia e intensità un prezioso spaccato nella storia del nostro paese. A voi è piaciuta la serie, e che aspettative avete per l’ultima stagione?