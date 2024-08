News Paolo Bonolis dice addio a Ciao Darwin: “Non lo farò più” Parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, Paolo Bonolis ha rivelato la sua decisione di dire addio a Ciao Darwin Di Matteo Furina -

Fin dal 1998 Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci hanno tenuto compagnia con Ciao Darwin, uno de programmi più irriverenti mai portati su Mediaset. Tuttavia lo show non tornerà più in televisione. Il conduttore ha spiegato il motivo del suo addio, dicendo:

Ciao Darwin non lo farò più – ha sottolineato Paolo Bonolis a Tv Sorrisi e Canzoni. Troppi paletti, troppo camminare sulle uova. Troppo “si offendono tutti”. È cambiata la mentalità. Sanremo? Lo faccio se posso dargli una forma mia. Come era successo nel 2005 e nel 2009. Le gare di canzoni e basta non mi interessano.

Il conduttore ha poi rivelato che mancano cinque anni al suo pensionamento.

Ho ancora molto da dare ma non oltre un lustro. Che sarebbero cinque anni.

Paolo Bonolis ha poi parlato della tv di oggi, dicendo:

La tv di prima era pionieristica: c’era la voglia di scoprire territori nuovi. Oggi è coloniale. Ritengono di aver scoperto tutto e fanno variazioni su ciò che si conosce già. E poi oggi in tv non fanno che cantare: professionisti, dilettanti, bambini e pupazzi mascherati. Se fai cantare la gente non hai bisogno di idee nuove

Parolo Bonolis aveva già parlato di questa decisione al BCT, il Festival del Cinema e della televisione di Benevento.

Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per questa ragione credo che non si farà più”

Archiviato Ciao Darwin, il conduttore è al lavoro su un nuovo progetto televisivo, un format top secret.

Io mi sento più autore che conduttore. Infatti ho scritto quasi tutti i miei programmi. Fare il conduttore è stata una conseguenza

