God of War | Santa Monica Studio è al lavoro su un nuovo IP

Condividi l'articolo God of War Ragnarok è uno dei titoli di maggior successo dell’ultima era di PlayStation e Santa Monica Studios si è conquistata uno spazio di rilievo fra i pesi massimi dell’industria videoludica. Per questo motivo molti appassionati saranno sorpresi dalla notizia che lo studio californiano è al lavoro su un nuovo IP. Santa Monica Studios è stata sinonimo di God of War per gli ultimi vent’anni quindi le voci su questo nuovo progetto stanno incuriosendo moltissimo i fan e gli addetti ai lavori.

Secondo alcune indescrezioni pare che i creatori di God of War abbiano in cantiere un progetto basato sul genere sci-fi, che segnerebbe un allontanamento consistente dalle origini di Santa Monica Studio.

Sony Santa Monica has been working on a new AAA IP for some time now.



Sembra inoltre che l’idea di allontanarsi dalla saga God of War abbia accarezzato lo studio già anni fa, prima che PlayStation decidesse di optare per un reboot delle avventure di Kratos.

La saga norrena di God of War ha chiaramento funzionato ma sembra arrivato il momento di vedere lo studio cimentarsi con un progetto tutto nuovo. Il director Cory Barlog sarebbe già al lavoro sul nuovo titolo e Bonnie Jean Mah, che in passato ha contribuito alla narrativa di titoli del calibro di Gears of War e Age of Empires si è appena unita allo studio.

Possiamo ipotizzare però che Santa Monica Studio non abbandonerà totalmente God of War. Stiamo parlando di una delle serie più redditizie per PlayStation e probabilmente rivedremo presto Kratos in una nuova ambientazione.

Lo studio ha dimostrato più volte di essere in grado di produrre titoli solidi e di alta qualità quindi è legittimo essere fiduciosi per questa nuova creazione. Spesso l’estro creativo degli sviluppatori rischia di essere considerato secondario rispetto alle urgenze del profitto quindi è molto soddisfacente constatare che Santa Monica Studio si trovi in una situazione in cui può permettersi di rischiare abbandonando una certezza come God of War e scommettere su un nuovo progetto.

