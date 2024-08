Varie

News Luana Alonso, nuotatrice allontanata dal Villaggio Olimpico per “comportamento inappropriato” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo A quanto pare la Alonso avrebbe creato una “atmosfera inappropriata” nel team olimpico del Paraguay Polemica attorno a quello che è stato definito come un allontanamento della nuotatrice olimpica paraguayana Luana Alonso dal villaggio in cui risiedono gli atleti che prendono parte alle Olimpiadi. La Alonso, che ha annunciato il suo “ritiro” dalla disciplina dopo la sconfitta nelle semifinali dei 100 metri farfalla la scorsa settimana, è anche una influencer con quasi un milione di follower su Instagram. View this post on Instagram A post shared by Luana Alonso (@luanalonsom) Secondo alcuni sarebbe stata proprio la sua intensa attività social, prestata all’utilizzo dell’Olimpiade come sfondo per i suoi contenuti, ad aver creato disagio tra i colleghi atleti. Ufficialmente si sa solo che avrebbe creato una “atmosfera inappropriata” tra i membri del team Paraguay, e non si sa bene se sia stata effettivamente allontanata o cacciata di sua sponte.

Lei ha replicato su IG: “Voglio solo chiarire che non sono mai stata cacciata né espulsa da nessuna parte, smettetela di diffondere false informazioni. Non voglio fare alcuna dichiarazione ma non lascerò nemmeno che le bugie mi affliggano” dice, in contrasto con quanto annunciato in precedenza circa un suo comportamento “non professionale”.

