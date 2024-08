Vasile Gorgos: allevatore scompare per 30 anni e ricompare con gli stessi vestiti ma senza ricordi

Varie

Incredibile la storia di Vasile Gorgos, scomparso misteriosamente per 30 anni Vasile Gorgos è un allevatore rumeno protagonista di una storia incredibile. Scomparve misteriosamente nel 1991, durante un viaggio per vendere la sua mandria. Effettuava spesso di questi viaggi e di solito stava via solo per qualche giorno, contattando regolarmente la famiglia nel mentre. Ma quella volta, dopo che fu partito da casa, di lui non si ebbero più notizie. Per ben 30 anni non si è saputo più nulla di lui, nonostante le ricerche che hanno prontamente coinvolto anche la polizia. Finché improvvisamente, nel settembre del 2021, Vasile non è ricomparso alla porta della sua fattoria, apparentemente dal nulla, cogliendo tutti di sorpresa.

L’unico indizio sarebbe una macchina vista sfrecciare via a tutta velocità al momento della sua ricomparsa: evidentemente doveva averlo portato fin lì, ma nessuno ha preso il numero di targa e non s’è mai scoperto di chi si trattava. Ma la parte incredibile della storia non è nemmeno questa.

Credits: Strile ETV

Infatti, Vasile è ricomparso con indosso ancora gli stessi identici vestiti che indossava trent’anni prima, il giorno della sua sparizione, come testimoniato da un biglietto del treno che portava ancora in tasca. Gli esami clinici hanno confermato che stava bene ma che non riusciva a ricordare nulla di quanto accaduto negli ultimi trent’anni.

A quanto pare ricordava solo di essere nato nel 1928 e che sua moglie era morta e che suo padre era stato un famoso mercante, ma non riusciva a riconoscere suo figlio e sua figlia. Inoltre sembra che comunicare con lui sia diventato estremamente difficile ed è comprensibile data anche l’età avanzata.

Ma il mistero di quei trent’anni rimane. Secondo il figlio potrebbe essere stato “tenuto” (prigioniero?) da qualche parte e forse costretto a lavorare, ma perché rapire un già quasi sessantenne ad un tale scopo, e un allevatore qualunque poi? Insomma, l’enigma rimane senza soluzione e con un bel punto di domanda lungo tre decadi.

Fonte: UNILAD

