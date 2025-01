News

Serie TV Squid Game 2 commentato da Bonolis è semplicemente geniale La pagina social L'ignorantità della gente ha realizzato uno spassoso video crossover nel quale Paolo Bonolis commenta Squid Game 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Bonolis insieme a Squid Game 2: che altro chiedere? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Su Netflix trovate Squid Game 2, seconda stagione dell’amatissima serie coreana che ha sbriciolato qualunque record sulla piattaforma (qui la nostra recensione). Si tratta sicuramente dello show del momento, cosa che lo rende adatto alla realizzazione di decine di meme di ogni sorta.

Nello specifico la pagina social L’ignorantità della gente ha realizzato uno spassoso video crossover nel quale Paolo Bonolis commenta il gioco del Carosello di Squid Game 2 come se fosse una puntata di Ciao Darwin ed è assolutamente perfett.

L’attesa per la terza e conclusiva stagione di Squid Game che arriverà in estate è altissima e le voci di un possibile futuro dell’Universo sono sempre molto presenti. Parlando con The Hollywood Reporter, il creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha rivelato a quali condizioni continuerebbe a raccontare questo universo.

L’autore ha affermato che vede “la terza stagione come il finale di questa storia“, ovvero sia l’arco narrativo di Gi-hun. Se dovesse mai tornare nell’universo di Squid Game, vorrebbe che “riguardasse personaggi diversi con un arco narrativo diverso“. Nello specifico ha detto:

Personalmente, vedo la terza stagione come il finale di questa storia. Questo perché credo di aver concluso la storia che volevo raccontare sulla società attraverso il personaggio di Seong Gi-hun. Se mai volessi tornare al mondo di Squid Game, riguarderebbe personaggi diversi con un arco narrativo diverso. Una specie di spin-off, forse. Ad esempio, le guardie mascherate. Come sono finite qui? Cosa fanno nel loro tempo libero? Qualcosa del genere, forse

Che ne pensate?