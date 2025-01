Videogiochi

News Keanu Reeves aveva un ginocchio rotto mentre recitava in Secret Level Tim Miller rivela che Keanu Reeves aveva un ginocchio rotto durante le riprese di Secret Level. Di Francesco Buffa -

Condividi l'articolo Keanu Reeves è stato uno dei protagonisti di Secret Level, la serie tv di Amazon Prime Video che ha riunito diversi IP videoludici e li ha adattati al piccolo schermo. Il progetto di Tim Miller ha mandato in scena trasposizioni di alcune delle saghe più amate come Warhammer 40K e Pac-Man, dando vita ad una serie unica e originale che ci auguriamo di veder tornare in futuro.

Uno degli episodi di Secret Level si è ambientato nel mondo di Armored Core, la serie dimenticata di From Software che è tornata ad agosto del 2023 con il sesto capitolo, dopo un lungo periodo di assenza. Il protagonista dell’episodio è stato interpretato da Keanu Reeves, l’attore canadese che ha spesso prestato il suo volto al mondo dei videgiochi. Ricordiamo il suo splendido Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 e la sua performance nel recente Sonic 3 come voce di Shadow.

Tim Miller, il creatore dello show, ha condiviso un retroscena relativo alla registrazione dell’episodio e ha rivelato che Keanu Reeves ha preso parte alle riprese nonstante avesse un ginocchio rotto. L’attore si era infortunato durante le riprese di Good Fortune, film di Aziz Ansari in arrivo quest anno, ma ha voluto comunque dare il volto al pilota di Armored Core.

“Gli ho chiesto se volesse tornare il giorno successivo ma lui ha risposto ‘Facciamolo tutto adesso’. Così abbiamo registrato per tredici ore di fila e lui ha continuato senza smettere. Andava soltanto fuori a fumare una sigaretta e tornava, dicendo ‘Dai, continuiamo’”

Un retroscena che ci da un’idea di quanto Keanu Reeves sia appassionato al suo lavoro e come abbia a cuore la qualità dei progetti di cui decide di fare parte. L’episodio dedicato ad Armored Core infatti è uno dei punti più alti della prima stagione di Secret Level, che vi consigliamo assolutamente di guardare.

L’avete vista Secrel Level?

Continuate a seguirci su LaScimmiaGioca e sul nostro canale Whatsapp.