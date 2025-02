News

Cinema Constantine 2: ecco il via libera ufficiale per lo sviluppo Parlando al podcast Happy Sad Confused insieme a Keanu Reeves, Francis Lawrence ha dato aggiornamenti importanti su Constantine 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Francis Lawrence, regista di Constantine Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Qualche tempo fa, a sorpresa, è stata annunciata ufficialmente la produzione di Constantine 2, sequel del film del 2005 di Francis Lawrence con protagonista Keanu Reeves. Tuttavia da quel momento in poi si erano un po’ perse le tracce di questo attesissimo progetto. Fino ad ora almeno.

Lawrence ha infatti rivelato che Constantine 2 ha ricevuto il via libera ufficiale per lo sviluppo, con il supporto di DC Studios, nonostante il sequel fosse stato annunciato prima che James Gunn e Peter Safran assumessero il controllo dello studio. Parlando al podcast Happy Sad Confused insieme alla star Keanu Reeves, Lawrence ha spiegato che, dopo anni di ostacoli, il team creativo ha finalmente ottenuto l’autorizzazione per procedere.

Siamo finalmente arrivati ​​al punto in cui abbiamo il permesso di percorrere questa strada – ha dichiarato Lawrence nel podcast. Akiva sta scrivendo, e io, Keanu e lui stiamo collaborando. Abbiamo delle idee davvero fantastiche che ci entusiasmano moltissimo

Il regista ha spiegato che, nonostante i ripetuti tentativi di riportare in vita il progetto, diversi ostacoli, tra cui i cambiamenti ai vertici della Warner Bros. e della DC Comics, avevano impedito di procedere con il sequel. Tuttavia, la loro perseveranza ha dato i suoi frutti, anche grazie alla popolarità durata del primo film e al continuo interesse di Reeves per il personaggio.

Durante l’intervista, Reeves ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno nel ruolo, affermando:

Non vedo l’ora di interpretare di nuovo questo tizio

Lawrence ha anche sottolineato come l’apparizione dell’attore nel 2021 al The Late Show con Stephen Colbert, in cui Reeves aveva indicato Constantine come il personaggio che più desiderava rivisitare, abbia contribuito a mantenere vivo l’interesse per il sequel.

È divertente essere nella stessa stanza e parlare di Constantine – ha aggiunto Reeves.

La collaborazione tra Lawrence, Reeves e Goldsman suggerisce un impegno mirato a sviluppare una storia che renda omaggio al film originale, esplorando al contempo nuove direzioni per il personaggio nel tanto atteso Constantine 2.

Che ne pensate?