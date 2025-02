Le Tre Moschettiere: flop clamoroso per la versione woke in chiave femminista

Condividi l'articolo

Due spettatori per sala in media per la versione al femminile dell’opera di Dumas: Le Tre Moschettiere è stato praticamente ignorato

10 milioni di budget ma neanche 10mila spettatori nei primi cinque giorni al cinema: molto male Le Tre Moschettiere, titolo francese Toutes Pour Une, remake in blu bianco e rosso diretto da Houda Benyamina che, come avrete intuito, muta semplicemente il sesso dei protagonisti, da uomini a donne.

Cosa già tentata a Hollywood – pensiamo a Ghostbusters del 2016 – e che generalmente non ripaga. Questo film non fa eccezione: nonostante il notevole investimento il film ha portato solo 9400 spettatori in 155 sale nei primi cinque giorni, con due soli spettatori in sala in media nella giornata d’apertura.