Keanu Reeves svela il suo sogno irraggiungibile: “Voglio andare su Marte”

Keanu Reeves sogna in grande: anche ora che ha passato i 60 anni, il suo obiettivo è… Marte!

Possiamo essere d’accordo su una cosa: se davvero andremo su Marte nei prossimi anni, sarebbe molto meglio mandarci Keanu Reeves che… qualcun altro. E del resto l’attore lo sogna davvero: lo dice in una nuova intervista con Entertainment Tonight: “Voglio andare su Marte. Ma non faremo quel viaggio. Magari solo andare nello spazio. Mi piacerebbe vedere il pianeta blu”.

Questo non è così impossibile: per esempio, nel 2021 Will Shatner è stato nello spazio a 90 anni, 30 più di Reeves, e i mezzi ci sono. Per quanto riguarda il pianeta rosso, invece, sembra che ci sarà ancora da aspettare un bel po’. Ma per Reeves, chissà… magari in un nuovo film? Se lo meriterebbe di certo.