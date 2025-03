News Trump volò sull’aereo di Epstein insieme alla figlia nel ’94 Secondo gli ultimi documenti rivelati al mondo, Donald Trump viaggiò spesso sull'aereo di Jeffrey Epstein Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nuovi riscontri nel casto Epstein che coinvolgono Donald Trump Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è nuovamente concentrata sul caso di Jeffrey Epstein a seguito della pubblicazione dei registri di volo del suo aereo privato. Questi documenti, resi pubblici giovedì 27 febbraio dal procuratore generale, rivelano i nomi di numerosi passeggeri, tra cui quello del presidente Donald Trump.

Secondo quanto riportato da PEOPLE, il nome di Trump compare nei registri di volo sette volte in totale. La prima menzione risale all’11 ottobre 1993, a pagina 24 del primo registro. Successivamente, il suo nome appare due volte a pagina 27, in riferimento a un volo del 15 maggio 1994, nel quale erano presenti anche la sua allora moglie Marla Maples, la figlia Tiffany Trump e una tata. In tutte e tre queste occasioni, Jeffrey Epstein (JE) era elencato come passeggero sugli stessi voli di Trump. Inoltre, nel volo dell’ottobre 1993 era presente anche GM, probabilmente Ghislaine Maxwell.

La pubblicazione dei documenti è avvenuta il giorno successivo alle dichiarazioni di Pam Bondi, ex procuratore generale della Florida, alla Fox News che aveva annunciato che il Dipartimento di Giustizia avrebbe rilasciato i registri dei voli e i nomi delle persone associate a Epstein.

Quello che vedrete saranno molti registri di volo, molti nomi e molte informazioni – ha dichiarato Bondi a Jesse Watters. Ma è piuttosto inquietante ciò che ha fatto quell’uomo, insieme ai suoi complici.

Ha inoltre affermato che Epstein avrebbe avuto più di 250 presunte vittime.

La pubblicazione dei primi documenti fa luce sulla vasta rete di Epstein e inizia a fornire al pubblico un’attesissima rendicontazione delle sue responsabilità – ha dichiarato Bondi in un comunicato rilasciato giovedì.

I materiali diffusi comprendono registri di volo, un elenco di prove, pagine censurate di una rubrica e un elenco di massaggiatrici. Molti di questi documenti erano già stati divulgati attraverso cause legali o altre fonti.

È importante sottolineare che la presenza del nome di una persona nei registri di volo non costituisce di per sé prova di illecito. La maggior parte delle persone elencate si trovava presumibilmente a bordo dell’aereo di Epstein per motivi di lavoro, politica o relazioni sociali.

In una lettera indirizzata a Kash Patel, direttore dell’FBI, Bondi ha dichiarato di aver ricevuto solo circa 200 pagine di documenti, contenenti principalmente registri di volo, l’elenco dei contatti di Epstein e un elenco di nomi e numeri di telefono delle vittime. Tuttavia, mercoledì, una fonte le avrebbe rivelato che l’ufficio dell’FBI di New York possiede in realtà migliaia di pagine relative alle indagini su Epstein.

Di conseguenza, Bondi ha richiesto all’FBI di consegnare il resto dei documenti entro le 8 del mattino di venerdì 28 febbraio e ha sollecitato Patel a indagare sulle ragioni del mancato rilascio di tutti i materiali.

Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale, si è suicidato in una prigione di New York City nel 2019, prima del processo. In passato, aveva intrecciato rapporti con personaggi di alto profilo come il principe Andrea, Bill Clinton e Donald Trump. Tuttavia, né Clinton né Trump sono mai stati accusati di alcun reato. Trump ha dichiarato di aver considerato Epstein un “ragazzo formidabile” in passato, ma che in seguito tra loro ci fu una rottura.

Epstein era stato accusato di aver trafficato ragazze minorenni, alcune di appena 14 anni, secondo un atto di accusa federale. Rischiava una condanna a 45 anni di carcere. Già nel 2008, si era dichiarato colpevole di aver indotto una minorenne alla prostituzione e aveva scontato poco più di un anno di carcere.

Ghislaine Maxwell, sua stretta collaboratrice, è stata riconosciuta colpevole di tratta di esseri umani a scopo sessuale nel 2022 e condannata a 20 anni di carcere.

Che ne pensate?