Cinema Penn: “Trump potrebbe tentare di distruggere il mondo” Durante una recente intervista nel podcast Substack di Jim Acosta, l’attore e regista Sean Penn ha dato la sua opinione sul Presidente Trump Di Matteo Furina -

Durante una recente intervista nel podcast Substack di Jim Acosta, l'attore e regista Sean Penn ha discusso del suo nuovo film Words of War, affrontando anche temi di politica internazionale e nazionale. Con la sua consueta schiettezza, Penn ha lanciato pesanti critiche contro il presidente Donald Trump e ha espresso serie preoccupazioni sul futuro democratico degli Stati Uniti.

Nel corso della conversazione, Sean Penn ha parlato del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, e della possibilità che Trump possa tentare di restare alla Casa Bianca oltre il limite consentito dal mandato.

Dovremmo prendere in considerazione gli scenari peggiori – ha dichiarato, aggiungendo che Trump “potrebbe tentare di distruggere il mondo prima di invecchiare

Penso che sia una teoria ragionevole che Donald Trump non sia diverso dalla moglie di qualcuno che lo lascia, magari per un altro, e che poi uccide l’ex partner perché se non può averla lui, non può averla nessuno. Penso che Donald Trump e il suo solipsismo possano avere questo rapporto con il mondo e che questa distruzione sia in parte un gioco di potere, e anche un’intenzione letterale della sua uscita definitiva.

Eric Swalwell, deputato democratico e produttore esecutivo di Words of War insieme a Penn, ha partecipato all’episodio del podcast e ha condiviso le sue preoccupazioni.

Ciò che mi preoccupa è che se non crede che ci sia qualcuno in grado di proteggerlo, lo vedremo aumentare i suoi sforzi per proteggere il Paese. La nostra unica speranza è un Congresso che verifichi la situazione, una stampa che ne parli, una corte indipendente che si pronunci in merito e una piazza cittadina piena di americani che dicano ‘assolutamente no’ – ha affermato Swalwell.

Il film Words of War racconta la storia della giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata nel 2005 davanti all’ascensore del suo appartamento a Mosca. Maxine Peake e Jason Isaacs interpretano i ruoli principali. Ricollegandosi al tema del film, Sean Penn ha riflettuto sul parallelo tra la situazione russa e quella statunitense:

Coloro che pensano che ciò non possa accadere anche qui non hanno studiato gli indizi certi che ciò accadrà, a meno che le persone non siano coinvolte e istruite. Stiamo sperimentando nel nostro Paese quello che hanno passato i russi

