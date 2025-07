Varie

News Donald Trump inaugura la prigione di Alligator Alcatraz, ed è proprio quello che pensate Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Il carcere per migranti di Alligator Alcatraz è stato costruito in Florida, nelle Everglades, in una zona paludosa con coccodrilli e altri rettili letali: “Non è un posto in cui vorrei fare un’escursione”, dice Trump Quella che è già stata rinominata Alligator Alcatraz è una prigione specificamente voluta da Donald Trump per ospitare fino a 5000 migranti irregolari, ed è stata pensata per scoraggiare qualunque tentativo di fuga. Infatti è stata costruita in Florida, nel mezzo delle Everglades, che come sapete sono paludi limacciose molto inospitali. Il carcare si trova a 60 chilometri da Miami e ospita “alligatori, coccodrilli e pitoni” in una vasta area dal clima sub-tropicale. La struttura è stata ricavata da un aeroporto semi-abbandonato, è stata costruita a tempo di record e la sua gestione costerà ben 450 milioni di dollari all’anno.

“Ho guardato fuori e non è un posto in cui vorrei fare un’escursione tanto presto” ha detto Trump “Siamo circondati da miglia di infida palude e l’unico modo per uscire da qui è la deportazione“. Si intende che chiunque volesse scappare dovrebbe attraversare chilometri e chilometri di area paludosa pericolosamente infestata.

E sulla pericolosità della zona Trump è laconico: “Non me ne frega niente, non è carino ma è così. Devi correre a zig-zag, così le tue chance di sopravvivere aumentano dell’1%”. Viene in mente la scena di Così è la Vita, nell’introduzione – il “film nel film” – in cui Al, John e Jack fuggono da un carcere e gli viene messo alle calcagna un alligatore.

Se non fosse che qui non c’è niente di comico, anche perché Trump auspica la costruzione di un centro simile in ogni stato degli Stati Uniti – anche se non tutti hanno paludi simili, chiaramente. La struttura sarebbe inoltre dotata di aria condizionata e resistente agli uragani, ma non è chiaro per quanto sarà sfruttata e se sarà veramente il modello per altri centri simili in tutti gli States.

Fonti: Corriere della Sera, Reuters

