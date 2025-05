News Holly Madison ricorda il ses*o di gruppo: “Disgustoso” Durante un'intervista nel podcast In Your Dreams, Holly Madison ha ricordato un 'disgustoso' elemento della sua vita con Hugh Hefner Di Matteo Furina -

Parla Holly Madison, ex coniglietta di Playboy Holly Madison, ex "fidanzata numero uno" di Hugh Hefner, ha condiviso nuove rivelazioni sulla sua controversa relazione con il fondatore di Playboy. Durante un'intervista nel podcast In Your Dreams con Owen Thiele, la showgirl ha raccontato aspetti intimi e difficili della sua vita nella celebre Playboy Mansion.

Madison, oggi 45enne, è stata una delle poche donne a vivere stabilmente nella lussuosa residenza di Hefner, diventata famosa per le sue feste sfarzose e la presenza costante di celebrità e “conigliette” di Playboy. Solo un numero ristretto di donne, però, aveva accesso permanente alla villa: si trattava delle fidanzate ufficiali di “The Hef”, scomparso nel 2017 all’età di 91 anni.

Tra queste c’era proprio Holly Madison, che ha voluto raccontare pubblicamente la sua esperienza, inclusi gli aspetti più controversi della vita sessuale con l’imprenditore. Parlando del sesso con Hefner, Madison ha dichiarato:

Beh, è una storia molto diversa quando eravamo da soli rispetto a quando eravamo in compagnia di tutti gli altri nella stanza. Tutti gli altri, no. È stato disgustoso. L’ho odiato. Ho fatto capire chiaramente che l’ho odiato. Se fossimo stati solo io e lui, sarebbe stato molto più normale di quanto pensi.

La donna ha spiegato come la dinamica cambiasse drasticamente a seconda che fossero soli o in gruppo, alludendo a incontri sessuali collettivi che lei non approvava e che ha definito apertamente “disgustosi”.

Uno dei temi ricorrenti nelle critiche online rivolte a Holly Madison riguarda la grande differenza d’età con Hefner, che era più anziano di oltre 50 anni. Lei stessa ha affrontato questo aspetto nel corso dell’intervista, parlando degli attacchi ricevuti sui social media.

Penso che tutti abbiano questa storia dell’orrore su quanto disgustoso debba essere il corpo di un uomo anziano – ha detto Holly Madison.

Mi sembra che un tempo non riuscissi a postare nulla senza che qualche idiota nei commenti dicesse ‘Oh, vecchie palle’ o qualcosa del genere, e guarda, magari le palle di alcune persone diventano vecchie e brutte, ma io non ho mai visto una cosa del genere.

Oltre alla sfera intima, Madison ha anche parlato della complessità e delle pressioni vissute all’interno della villa, descrivendo un ambiente in cui la sessualizzazione, la competizione e l’invidia erano all’ordine del giorno.

Quando ti trovi in un mondo in cui sei fortemente sessualizzato o ti stai sessualizzando, e ci sono molte cose in gioco e cose che potresti potenzialmente ottenere, come fama, denaro, opportunità, ci sono persone intorno a te che sono invidiose di queste cose – ha dichiarato a MailOnline. È davvero come vivere la vita a tutta velocità.

