News Lady Gaga: polizia sventa un attentato durante un concerto La polizia brasiliana è riuscita a sventare un attentato bomba ad un concerto di Lady Gaga

Il concerto di Lady Gaga avrebbe potuto trasformarsi in tragedia La polizia brasiliana ha sventato un tentativo di attentato al concerto gratuito di Lady Gaga sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, dove oltre 2,1 milioni di persone si sono radunate il 3 maggio per assistere all'attesissimo evento musicale. L'operazione di sicurezza, imponente e ben coordinata, spiega la polizia brasiliana, ha impedito un possibile attacco con molotov e ordigni artigianali, pianificato da un gruppo estremista con obiettivi specifici: bambini e membri della comunità LGBTQIA+.

Il concerto di Lady Gaga, tornata in Brasile per la prima volta dal 2012 dopo l’annullamento dell’esibizione prevista nel 2017 per problemi di salute, è stato un vero e proprio evento storico. Circa 500.000 turisti sono giunti a Rio nei giorni precedenti, trasformando la città in un polo musicale e culturale globale. L’artista ha eseguito molti dei suoi successi più celebri davanti a un pubblico oceanico, richiamando alla memoria il leggendario concerto gratuito di Rod Stewart del 1994, che raccolse ben quattro milioni di spettatori sulla stessa spiaggia.

Tuttavia, la festa è stata minacciata da un piano criminale scoperto dalla polizia civile dello stato di Rio de Janeiro nell’ambito dell’“Operazione Falso Mostro” – nome ispirato al termine con cui Lady Gaga definisce i suoi fan, “Little Monsters”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano Globo News, un uomo e un adolescente sono stati arrestati con l’accusa di pianificare un attentato con ordigni esplosivi improvvisati, finalizzato a ottenere visibilità sui social media. Gli agenti hanno condotto perquisizioni in nove diversi indirizzi, sequestrando dispositivi elettronici e materiali sospetti.

I sospettati stavano reclutando persone per compiere attacchi con esplosivi improvvisati allo scopo di ottenere notorietà sui social media – ha dichiarato la polizia civile.

Nel corso dell’operazione, un uomo è stato arrestato nello stato del Rio Grande do Sul per possesso illegale di armi, mentre l’adolescente è stato incriminato anche per detenzione di materiale pedopornografico.

La polizia ha affermato che il gruppo criminale promuoveva contenuti violenti sui social, incitando all’odio e tentando di radicalizzare minorenni. Gli investigatori ritengono che l’attacco fosse pianificato per colpire specificamente bambini e persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, configurandosi come un potenziale crimine d’odio su larga scala.

Il gruppo che aveva pianificato l’attacco aveva l’intento di diffondere incitamento all’odio – hanno aggiunto gli agenti.

Per garantire la sicurezza durante il concerto, lo Stato di Rio de Janeiro aveva predisposto un piano che prevedeva l’impiego di 3.300 militari, 1.500 agenti di polizia e 400 vigili del fuoco, riuscendo così a prevenire un tragico epilogo.

L’evento ha rappresentato non solo un ritorno artistico per Lady Gaga, ma anche un importante banco di prova per la sicurezza pubblica in uno degli appuntamenti musicali più seguiti al mondo.

