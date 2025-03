Cinema Il Nibbio: il ricordo di Calipari nel film di Alessandro Tonda Vent’anni dopo il tragico avvenimento, il film Il Nibbio celebra la figura di Nicola Calipari, un uomo che ha sacrificato tutto per il valore della vita. Di Agnese Giuffrida -

Il Nibbio racconta i ventotto giorni precedenti il tragico evento che portò alla scomparsa di Nicola Calipari, sacrificatosi per salvare la vita della giornalista Giuliana Sgrena. È il 4 febbraio 2005. Giuliana Sgrena, giornalista de Il Manifesto, viene rapita in Iraq da un'organizzazione della Jihad Islamica all'uscita di una moschea, mentre realizza una serie di reportage. Tre giorni dopo, l'organizzazione terroristica pubblica un video su internet in cui chiede al governo italiano il ritiro delle truppe dal territorio iracheno entro settantadue ore, promettendo in cambio la liberazione della giornalista.

Il 16 febbraio, in un video pervenuto all’Associated Press di Baghdad, la giornalista invoca il ritiro del contingente italiano e chiede che nessun giornalista si rechi in Iraq.

Pochi giorni dopo, in Italia, viene organizzata una manifestazione a Roma, alla quale partecipano oltre cinquecentomila persone, mentre due emittenti arabe, Al-Jazeera e Al-Arabiya, trasmettono le foto scattate dalla Sgrena, che ritraggono bambini iracheni colpiti dalle bombe a grappolo sganciate dall’esercito statunitense.

Durante la sua prigionia, in Italia e in tutta Europa ci si mobilita per il suo rilascio. Tra coloro che si adoperano per la sua liberazione c’è Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI, che svolge il ruolo di mediatore, privilegiando l’intelligenza all’uso della forza.

L’operazione di liberazione si conclude ventotto giorni dopo il rapimento, ma l’epilogo è tragico: mentre Calipari e la giornalista viaggiano in auto, un gruppo di soldati statunitensi apre il fuoco sul veicolo.

Calipari si protende per proteggere la giornalista, ma viene colpito alla testa da un proiettile e muore sul colpo, mentre la Sgrena e l’autista rimangono feriti. Il suo omicidio rimane ancora oggi senza colpevoli.

Claudio Santamaria è Nicola Calipari nel film “Il Nibbio”, diretto da Alessandro Tonda. Credits: Notorious Pictures

Con Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Maurizio Tesei, Sergio Romano, Anna Ferzetti, Beatrice De Mei, Tommaso Ricucci, Andrea Giannini, Beniamino Marcone. Diretto da Alessandro Tonda, con il contributo della famiglia Calipari, Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema.