The Last of Us 2: ecco la data d’uscita della seconda stagione della serie HBO [FOTO]

Abbiamo il giorno: ecco quanto dovremo aspettare ancora per la seconda stagione di The Last of Us

L’attesa seconda stagione di The Last of Us, la serie HBO basata sul secondo capitolo della leggendaria saga Naughty Dog, è in arrivo ad aprile. Per la precisione, come svelato in queste ore, il 13 aprile. Ritroveremo Joel, Ellie, più nuovi personaggi quali Abby, Dina e altri ancora; tenetevi forti e specie se non avete giocato il gioco, perché ci sarà una apertura col botto.

Ora la domanda, per chi invece il gioco lo conosce, è fino a dove si spingerà questa seconda stagione. Improbabile che vengano coperti tutti gli eventi di Pt. II, anche perché succedono veramente tantissime cose. In ogni caso, il fenomeno continua a interessare fan ed appassionati e siamo tutti curiosi di scoprire se anche stavolta gli episodi tv saranno all’altezza del videogioco.