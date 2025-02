News

Cinema Hancock 2, Smith apre al sequel: “C’è un’idea interessante” urante una diretta streaming su Twitch con lo streamer xQc, Will Smith ha parlato di un possibile sequel di Hancock Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Hancock 2 si farà davvero? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Nel 2008 Hancock ha offerto un’originale rivisitazione del genere supereroistico, raccontando la storia di un eroe riluttante, John Hancock, interpretato da Will Smith. Dotato di poteri sovrumani ma tormentato dall’amnesia e dall’alcolismo, il nostro protagonista lotta per trovare un senso alla propria esistenza fino a quando non incontra Ray (Jason Bateman), un esperto di pubbliche relazioni deciso a riabilitarne l’immagine.

Il film ha rivelato una mitologia più profonda, introducendo il personaggio di Mary (Charlize Theron), la sua ex compagna immortale, e il concetto che due immortali insieme perdono i propri poteri, costringendoli a separarsi. Ora, dopo anni di attesa, sembra che un sequel stia finalmente prendendo forma.

Durante una diretta streaming su Twitch con lo streamer xQc, Smith ha infatti risposto a diverse domande sulla sua carriera e sui progetti futuri, tra cui il tanto atteso sequel di Hancock. Senza rivelare troppi dettagli, l’attore ha comunque condiviso un’informazione sorprendente: Zendaya potrebbe unirsi al cast.

Hancock 2, sì! Stanno facendo trapelare tutte le mie informazioni! – ha scherzato Smith durante la diretta. C’è un’idea davvero interessante per il sequel, davvero bella. Non abbiamo ancora definito nulla, ma vi anticipo questo: Zendaya è stata – sarà – contattata per un ruolo nel film

Questa notizia ha subito scatenato speculazioni tra i fan, che ipotizzano che Zendaya possa interpretare la figlia di Hancock, alle prese con la scoperta dei suoi poteri da immortale (o semi-immortale). Se così fosse, restano diversi interrogativi: chi sarebbe la madre del suo personaggio? Charlize Theron tornerà nei panni di Mary o il sequel potrebbe prendere una direzione completamente nuova?

In passato, Charlize Theron ha accennato alla possibilità di un ritorno nel franchise. Durante la pandemia, in un’intervista a ComicBook, ha dichiarato:

Per un po’ abbiamo parlato di un sequel, più o meno quando il film era appena uscito, ma negli ultimi anni no. Saremo supereroi con i nostri deambulatori, sai. Ma io ci sarò comunque! Fare quel film? Lo farei in un batter d’occhio

Che ne pensate?