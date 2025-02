News Patrick Schwarzenegger parla del personaggio in White Lotus Patrick Schwarzenegger ha raccontato a Vanity Fair di come la sua famiglia reale abbia qualche collegamento con quella di White Lotus Di Matteo Furina -

Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold, è tra i protagonisti della nuova stagione di White Lotus, interpretando il ruolo di Saxon Ratliff, al fianco di Aimee Lou Wood, Walton Goggins, Jason Isaacs e Michelle Monaghan.

Dopo la messa in onda dei primi episodi, il giovane attore è finito al centro dell’attenzione, in particolare per la controversa storyline del suo personaggio, che include una sconvolgente relazione incestuosa e scene di nudità frontale. Sebbene, ovviamente, non vi sia alcun riferimento a elementi di questo tipo nella sua famiglia, Patrick Schwarzenegger ha spiegato che un aspetto ha influenzato la sua interpretazione: la rappresentazione delle famiglie ricche e stravaganti.

The White Lotus si concentra principalmente sulla vita dei super-ricchi, e durante un’intervista l’attore è stato interrogato su quali spunti avesse tratto dalla sua esperienza di vita a contatto con persone privilegiate e famiglie facoltose.



Penso che ci siano alcune somiglianze e sovrapposizioni, ma questa famiglia è molto diversa dalla mia e, probabilmente, da qualsiasi famiglia normale – ha detto l’attore a Vanity Fair. Ogni volta che leggo una sceneggiatura o costruisco un personaggio, cerco sempre di analizzarne il contesto, il passato e la sua relazione con gli altri. Penso alle somiglianze o alle differenze con la mia vita personale, cercando elementi da cui attingere per rendere il personaggio più autentico.

Patrick Schwarzenegger ha poi approfondito alcuni aspetti della storia che ha sentito più vicini a sé:

Una parte della trama in cui mi sono riconosciuto è quella di vivere all’ombra del padre. Il mio personaggio proviene da una famiglia di grande successo e ha un padre molto influente. Lavora sotto la sua guida, cercando sempre di farsi un nome, di costruire la propria strada, e lotta costantemente per ottenere attenzione, accettazione e approvazione. Non direi che la mia situazione sia identica, ma ci sono sicuramente elementi con cui posso relazionarmi

Sebbene Patrick Schwarzenegger sia noto soprattutto come il figlio di Arnold, sta rapidamente costruendo una carriera indipendente. Negli ultimi anni ha ottenuto ruoli sempre più importanti, tra cui una parte in Gen V, lo spin-off di The Boys targato Amazon, accolto positivamente da critica e pubblico. Oltre a The White Lotus, presto lo vedremo anche accanto ad Al Pacino nel film Billy Knight.

