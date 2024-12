News

Cinema Will Smith: “Smettete di fare i meme con me e Diddy” In un recente show dal vivo, Will Smith ha messo in chiaro la sua posizione nei riguardi del caso Diddy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Will Smith Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Continua ad allargarsi il caso relativo a Sean ‘Diddy’ Combs. Il rapper, come saprete, è stato arrestato qualche mese fa ed è trattenuto dietro le sbarre del Metropolitan Detention Centre di Brooklyn, New York, da quando si è dichiarato non colpevole dopo essere stato accusato di aver usato il suo “potere e prestigio” per drogare prostitute durante le sue presunte feste “Freak Off”. Negli ultimi giorni sul web sono circolate moltissime immagini che lo ritraggono insieme a Will Smith e, come spesso succede su internet, la situazione è sfuggita di mano.

Per questo motivo l’attore, durante uno spettacolo ripreso da alcuni fan e pubblica su TikTok, ha voluto mettere le cose in chiaro dicendo:

Nel mondo in cui viviamo adesso è davvero difficile per tutti voi distinguere ciò che è reale da ciò che è vero – dice Will Smith. Ho visto i vostri meme. Alcune di queste cose sono divertenti, davvero. Non ho affrontato nulla di tutto questo pubblicamente, ma voglio solo dirlo molto chiaramente: non ho niente a che fare con Diddy. Quindi smettetela con tutti quei meme

Basta con tutte queste stronzate. Non sono stato neanche lontanamente vicino a quel fottuto pazzo. Ho abbastanza problemi con la mia m**da, non tiratmei addosso la m**da degli altri. Non sono mai stato vicino a quell’uomo, non ho fatto niente di quella stupida m***a. Quindi qualsiasi cosa sentiate, se qualcuno dice questo, è una dannata bugia.

Will Smith ha poi concluso il suo discorso improvvisato facendo riferimento alle 1.000 bottiglie di olio per bambini e lubrificante che, secondo i pubblici ministeri, erano state trovate nella villa di Diddy.

Non mi piace nemmeno l’olio per bambini!

