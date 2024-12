News

Serie TV Buffy, Sarah Michelle Gellar apre a un revival della serie In un'apparizione al The Drew Barrymore Show, Sarah Michelle Gellar ha aperto a un possibile revival di Buffy Di Matteo Furina -

Buffy, celeberrima serie andata in onda tra il 1997 e il 2003 con protagonista Sarah Michelle Gellar è uno degli show più amati degli ultimi anni. Con le sue 7 stagioni e i suoi 144 episodi, la serie è entrata di diritto nella cultura popolare di tutto il mondo. Sebbene il grande amore dei fan, fino ad oggi, non si è mai parlato concretamente di un revival.

In un’apparizione al The Drew Barrymore Show tuttavia, la Gellar ha condiviso che sta prendendo in considerazione di riprendere il ruolo di Buffy in un potenziale progetto.

Di solito dicevo di no, perché è nella sua bolla ed è così perfetto – ha detto Gellar nel talk show. Ma guardare ‘[And Just Like That…]’ e vedere ‘[Dexter: Original Sin]’, e rendersi conto che ci sono modi per farlo, sicuramente ti fa pensare: “Beh, forse”

Gellar ha aggiunto che Buffy l’ammazzavampiri non avrebbe necessariamente bisogno di essere relegato a un prequel e che potrebbero esserci una serie di diverse opzioni narrative da perseguire.

Potrebbe essere qualsiasi cosa – ha detto. È un universo. Ti fa capire che in questo mondo abbiamo bisogno di quegli eroi, credo, più che mai

Nel 2023 aveva dichiarato a SFX Magazine di non essere particolarmente interessata a essere coinvolta in un revival di Buffy .

Sono molto orgogliosa dello show che abbiamo creato e non c’è bisogno che venga fatto – aveva detto la Gellar a proposito del ritorno del personaggio. Abbiamo concluso

Ora, tuttavia, sembra aver cambiato idea. Che ne pensate?