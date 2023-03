News

Serie TV Buffy, Gellar pubblica una foto insieme a Pascal Sarah Michelle Gellar ha pubblicato uno scatto tratto dalla serie Buffy in cui è comparso Pedro Pascal Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Grazie all’enorme successo che The Last of Us sta ottenendo, il suo protagonista Pedro Pascal è divenuto un’autentica icona oltre a entrare nella schiera dei “daddy” di internet. L’attore nella sua lunga carriera vanta una serie infinita di partecipazioni ad altre serie tv tra le quali una in Buffy, celeberrima serie andata in onda tra il 1997 e il 2003 con protagonista Sarah Michelle Gellar. Quest’ultima ha voluto ricordare quei momenti postando sui social uno scatto che la ritrae insieme a Pescal, scherzando sul suo nuovo status di “paparino”, scrivendo Quando mamma incontra il papà. View this post on Instagram A post shared by Sarah Michelle (@sarahmgellar) Uno dei momenti che maggiormente hanno marchiato a fuoco questo status di Pedro Pascal è stato sicuramente nel sesto episodio quando il suo Joel ha incontrato dopo lungo tempo suo fratello Tommy, interpretato da Gabriel Luna. La regista Jasmila Žbanić che ha diretto l’episodio, ha parlato di quel momento di forte coinvolgimento emotivo dei due, spiegando come gli attori abbiano fatto un lavoro davvero eccelso.

Quella scena con Tommy e Joel è stata particolarmente curata. La leggevano, recitavano, ripetevano e provavano cose diverse. Hanno anche suggerito alcuni cambiamenti, quindi è stato molto profondo per entrambi in ogni scena. Era così bello, perché è una scena molto lunga quella che avviene nel negozio di scarpe. È una scena molto emozionante per Pedro. Lo stavo filmando come secondo; prima abbiamo filmato Gabriel, e poi ho notato che ogni volta che la ripetevamo, Pedro piangeva. Non solo davanti alla telecamera, ma piangeva perché stava dando tutto al suo partner per poter recitare. Questo è molto speciale. È così generoso da parte di un attore fare questo in modo così profondo.

Che ne pensate? Vi ricordavate di Pedro Pascal in Buffy?

