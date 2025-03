Morta Michelle Trachtenberg: la Dawn di Buffy trovata senza vita in casa sua a 39 anni

Condividi l'articolo

Michelle Trachtenberg si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbero esserci state complicazioni. Al momento, la sua morte sembra essere avvenuta per cause naturali

Una scomparsa tragica e inattesa quella di Michelle Trachtenberg, che molti di voi ricorderanno nel ruolo di Dawn, la sorellina di Buffy nell’omonima serie. Aveva 39 anni ed era apparsa anche in serie come Gossip Girl, Mercy, Criminal Minds e Dr. House, e anche in diversi film ma non di grande successo.

L’attrice è stata trovata morta nel suo appartamento di New York alle 8 di questa mattina – negli Stati Uniti – e non sembrano al momento esserci sospetti circa un possibile delitto o un suicidio. L’attrice si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e si teme che ci possano essere state delle complicazioni, ma gli accertamenti cominciano adesso.