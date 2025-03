News Mia Khalifa scambia Cuoricini con Arancini e diventa virale Mia Khalifa è diventata virale sul web dopo aver confuso Cuoricini dei Coma Cose con la parola Arancini Di Matteo Furina -

Mia Khalifa, ex star del cinema per adulti e ora affermata influencer, si trova a Milano in occasione della Fashion Week. Durante il suo soggiorno nel capoluogo lombardo, si è resa protagonista di un episodio che ha scatenato l'ilarità dei fan italiani sui social network.

Tutto ha avuto inizio mentre era a bordo di un Uber: dalla radio dell’auto risuonava una canzone che ha catturato immediatamente la sua attenzione. Il brano in questione era “Cuoricini” dei Coma_Cose, ma l’influencer ha frainteso il testo, credendo che si parlasse di “Arancini” invece che dei “Cuoricini” citati nel ritornello.

Affascinata dalla melodia, Mia Khalifa ha chiesto ai suoi follower di aiutarla a identificare la canzone, pubblicando un video in cui canticchiava il ritornello con la parola errata.

Non riesco a togliermela dalla testa, aiutatemi a trovarla! – ha scritto, ignara del piccolo malinteso che stava per diventare virale.

Il fraintendimento ha scatenato una valanga di reazioni sui social, con gli utenti italiani che si sono divertiti a commentare la sua interpretazione involontaria del testo. In molti hanno trovato ironico che proprio lei, icona di internet e delle piattaforme social, fosse stata colpita da una canzone che riflette con sarcasmo sulla ricerca costante di approvazione online.

Curiosamente, l’errore di Mia Khalifa non è del tutto fuori luogo: Francesca Mesiano, in arte California, membro del duo Coma_Cose, ha raccontato durante il Festival di Sanremo che sua madre, originaria della Sicilia, la coccola spesso con gli arancini. Questo dettaglio ha reso la svista dell’influencer ancora più simpatica agli occhi del pubblico italiano.

Il video di Mia Khalifa che canta “Cuoricini” nella sua personale versione ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti in pochissimo tempo. La sua interpretazione errata è stata così apprezzata che alcuni utenti hanno persino proposto di realizzare una versione alternativa del brano con il ritornello modificato in “Arancini”. Ciò che è nato come un semplice fraintendimento si è trasformato in un momento virale, regalando ulteriore popolarità alla canzone dei Coma_Cose e confermando, ancora una volta, il potere dei social nel creare tendenze impreviste.