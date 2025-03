News

Serie TV The Boys 5, Jared Padalecki si unisce al cast [VIDEO] Attraverso un video sui canali social, The Boys ha rivelato di aver portato a bordo anche Jared Padalecki Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Una grande aggiunta per il cast di The Boys Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Sono in questo momento in corso i lavori quinta e conclusiva stagione di The Boys (qui la nostra recensione della quarta). Lo show promette di finira la sua corsa col botto e le new entry del cast sono lì proprio per questo motivo.

La quinta stagione di The Boys si arricchirà infatti di un tocco extra di Supernatural con l’ingresso di Misha Collins e Jared Padalecki nel cast che affiancheranno Jensen Ackles che tornerà a interpretare Soldier Boy.

Season 5 just got a bit more supernatural. pic.twitter.com/sbK2ww2EPC — THE BOYS (@TheBoysTV) February 26, 2025

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso l’account X (ex Twitter) di The Boys, con un video che vede protagonisti tutti e tre gli attori.

La quinta stagione è appena diventata un po’ più Supernatural – recita il post.

Il video si apre sul set con Jensen Ackles che cammina e dice:

Ehi, Jared. Abbiamo del lavoro da fare… di nuovo.

Subito dopo, in un video separato, appare Jared Padalecki che risponde:

Ok, lo dirò a Misha. Misha, abbiamo del lavoro da fare.

Infine, vediamo Misha Collins che, con un pollice in su, dice semplicemente:

Ok – salvo poi apparire confuso e chiedersi: “Cosa stiamo facendo?”.

Non è un segreto che The Boys abbia cercato di coinvolgere Jared Padalecki, il che ha perfettamente senso considerando che lo showrunner Eric Kripke è anche il creatore di Supernatural. Kripke ha lavorato alla serie per cinque stagioni prima di lasciarla per altri progetti, tra cui proprio The Boys. Da tempo lui e Padalecki hanno espresso il desiderio di collaborare nuovamente, e l’attore ne ha parlato anche la scorsa estate.

Oltre a Padalecki e Collins, anche altri volti noti di Supernatural sono apparsi in The Boys come guest star, tra cui Jeffrey Dean Morgan, Jim Beaver, Rob Benedict e Christian Keyes. Inoltre, Alexander Calvert farà parte dello spin-off Gen V.

Che ne pensate?