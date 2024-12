Serie TV

News The Boys: Antony Starr non pensa che Patriota sia come Donald Trump Di Andrea Campana

Condividi l'articolo “Ovviamente la gente odia il personaggio, e ama odiare il personaggio” dice Antony Starr del villain di The Boys, respingendo i paragoni con Donald Trump Ovviamente, già in passato Patriota (Homelander), il villain di The Boys interpretato da Antony Starr, è stato paragonato a Donald Trump. I paragoni si sono intensificati in seguito alla ri-elezione del tycoon alla Casa Bianca, giacché la retorica di facciata e fintamente buonista di Homelander viene da molti associata a quella del movimento MAGA. Ma Antony Starr non è molto d’accordo: “Ovviamente, la gente poteva fare il paragone e lo ha fatto. Per cui è stato molto strano venir trascinato in una conversazione per la quale non ho necessariamente firmato nulla. Non volevo che il personaggio fosse un villain che si arriccia i baffi. Doveva essere una persona vera costruita dalle fondamenta”.

“Un’altra cosa: davvero non mi piace usare la parola psicopatico, penso sia un termine così riduttivo. La gente odia il personaggio, ama odiare il personaggio, e poi c’è questa cosa strana in cui empatizzano con il personaggio. Ed è molto interessante incontrare i fan, cosa che faccio molto spesso”.

“Provano davvero [qualcosa del tipo] ‘Ma che cazzo? Che cosa c’è che non va in me? Amo Homelander, ma lui è così cattivo’. Lo prendo come un segno che stiamo andando nella giusta direzione, che è più stimolante per la gente che semplicemente venir imboccata con un cucchiaio”.

