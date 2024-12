News La por*ostar Riley Reid e parla del rapporto con la famiglia Durante un'intervista al Just Trish Podcast con la YouTuber Trisha Paytas, Riley Reid ha parlato del rapporto con la sua famiglia Di Matteo Furina -

Riley Reid, il cui vero nome è Ashley Mathews, è una celeberrima pornostar entrata nell'industria del cinema per adulti nel 2010 e ha vinto il premio come interprete femminile dell'anno agli XBIZ Awards nel 2014. È stata inserita nella XRCO Hall of Fame nel 2021 ed è anche una delle modelle più ricercate su Onlyfans. Tuttavia la sua carriera le ha creato diversi problemi di natura personale. Già in passato aveva confessato che la sua carriera aveva inasprito il suo rapporto con la madre , ammettendo di "non avere più una mamma".

L’anno scorso, durante un’intervista al Just Trish Podcast con la YouTuber Trisha Paytas, Riley Reid ha parlato apertamente della sua vita personale. Dopo essersi sposata con Pasha Petkuns nel 2021, a cui non importa nulla del suo passato pornografico, e aver dato alla luce la loro bambina, Emma, ​​nel 2022, la sua vita ora è sicuramente diversa.

Ha detto, in quel caso, che suo padre vive “in Georgia” e che “in realtà gli stavo parlando al telefono oggi, mentre venivo qui in quanto avrei dovuto fare un viaggio in auto di un’ora”.

Non avevo più rapporti con nessuno della mia famiglia quando ho iniziato a lavorare nel porno, mi hanno rinnegato tutti e io ho rinnegato loro e non c’era più una relazione e nessuno riusciva a capire perché avessi preso quella decisione, né riuscivano a capire che ero felice e prosperavo. Hanno semplicemente deciso per me che ero infelice e senza successo

Condividendo un momento in cui ha ricordato di essersi spaventata per un membro della famiglia che non capiva la sua carriera, Riley Reid ha detto:

Ricordo che mia zia piangeva, mi chiamava e io le dicevo: “Perché piangi? Ti comporti come se se io se fossi qui contro la mia volontà, come se fosse davvero tutto assurdo e mi stai facendo impazzire”

Riley Reid ha comunque raccontato che, nonostante tutto, ora ha un rapporto “abbastanza buono” con suo padre. Attribuendo il merito della riunione alla nascita della figlia, ha affermato che avrebbe voluto anche ricucire il rapporto con la madre.

Ho pensato: “Beh, se mia figlia avesse avuto un figlio e si fosse arrabbiata con me e mi avesse fatto una cosa così, sarei stata davvero affranta.

Ecco perché si è “costretta” a iniziare a parlare con sua madre e ora ammette che le conversazioni con lei le “piacciono“. Per Reid, è “importante per me dimostrare a Emma che apprezzo me stessa” abbastanza da “non mettermi in questi ambienti tossici, anche se si tratta della mia famiglia”.

Non mi lascerò sopraffare dal senso di colpa o dalla pressione della società che mi spinge a instaurare una relazione che non è sana

Che ne pensate?