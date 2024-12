News

Cinema Jamie Foxx aggredito in un ristorante a Los Angeles Jamie Foxx ha dovuto ricorrere ai punti di sutura dopo che gli è stato lanciato un bicchiere in faccia Di Matteo Furina -

Disavventura per Jamie Foxx Momenti complicati per Jamie Foxx. Il celebre attore infatti si trovava, nella giornata di venerdì, presso il ristorante Mr. Chow a Los Angeles dove stava festeggiando il suo 57° compleanno. Durante la serata una persona gli ha lanciato un bicchiere in faccia, costringendolo a usufruire dei punti di sutura.

Jamie Foxx era alla cena del suo compleanno quando qualcuno da un altro tavolo gli ha lanciato un bicchiere che lo ha colpito in bocca – ha detto un portavoce dell’attore di Django alla CNN. Ha dovuto ricevere punti di sutura e si sta riprendendo. È stata chiamata la polizia e la questione è ora nelle mani delle forze dell’ordine

Di certo non è il modo in cui Jamie Foxx avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno. Il nefasto evento arriva solo pochi giorni dopo che la star di Hollywood aveva parlato apertamente dei suoi recenti problemi di salute nello spettacolo What Had Happened Was su Netflix.

L’attore ha avuto quella che è stata descritta come una “complicazione medica” durante le riprese della commedia d’azione di Netflix Back in Action ad Atlanta. Foxx, emozionato, ha ricordato di aver avuto un “forte mal di testa” l’11 aprile dell’anno scorso e di aver chiesto un’aspirina a “mio figlio”.

Ho capito subito che quando ti trovi in ​​un’emergenza medica, i tuoi ragazzi non sanno che cazzo fare – ha scherzato.

Prima ancora che l’attore avesse la possibilità di prendere la compressa, è svenuto e afferma di non ricordare nulla per “20 giorni”. Inizialmente fu rimandato a casa dopo una visita medica, in quanto un medico gli aveva fatto un’iniezione di cortisone, ma fu sua sorella a portarlo al Piedmont Hospital di Atlanta per ulteriori controlli.

Qui a Jamie Foxx venne comunicata la notizia di aver avuto un’emorragia cerebrale che aveva provocato un ictus. Rimane un mistero fino ad oggi su come si sia verificata l’emorragia cerebrale, come ha spiegato lui stesso:

È un mistero. Non sappiamo ancora esattamente cosa mi è successo. Tutto quello che posso dire è che apprezzo ogni preghiera perché ne avevo bisogno

Entrò in coma prima di riemergere nel maggio 2023, ma aveva bisogno di una sedia a rotelle per muoversi. Era molto incerto se ce l’avrebbe fatta o meno, anche se fortunatamente ne è uscito vincitore dopo la riabilitazione a Chicago.

