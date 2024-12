Cinema Shia LaBeouf: la sua nuova vita dopo Hollywood Nel corso degli anni, Shia LaBeouf ha parlato della sua nuova vita dopo Hollywood Di Matteo Furina -

La nuova vita di Shia LaBeouf Shia LaBeouf è stato per molti anni una presenza fissa sui nostri schermi. Tuttavia da qualche anno si vede molto meno. L'attore si è infatti temporanemante ritirato dai riflettori dopo che la sua ex fidanzata, FKA Twigs gli ha intentato una causa nel 2020 accusandolo di abusi fisici ed emotivi avvenuti durante la loro relazione .

A maggio, in modo controverso, si è presentato sul red carpet del Festival di Cannes per la sua prima apparizione dopo anni, ma a parte questo, da quando le accuse sono diventate pubbliche, si è mantenuto piuttosto silenzioso.

LaBeouf ha negato le accuse mosse dalla musicista britannica e il processo avrebbe dovuto svolgersi quest’anno; tuttavia, un giudice statunitense lo ha rinviato a settembre dell’anno prossimo. In seguito alle affermazioni di FKA Twigs, la star di Transformers ha condiviso una dichiarazione al New York Times in cui ha risposto alle accuse dicendo:

Non ho scuse per il mio alcolismo o la mia aggressività, solo razionalizzazioni. Sono stato violento con me stesso e con tutti quelli che mi circondavano per anni. Ho una storia di ferite alle persone a me più vicine. Mi vergogno di quella storia e mi dispiace per coloro che ho ferito.

LaBeouf ha poi rivelato che si sarebbe preso una pausa da Hollywood e che avrebbe cercato aiuto presso una struttura di degenza nel 2021. Nello stesso anno, Twigs ha parlato apertamente della sua relazione con LaBeouf in un’intervista con Elle.

Amo quello che faccio, e [girare Honey Boy ] è stata un’esperienza incredibile – ha detto in quel caso. Ma poi sono finita per essere una preda. A che punto Hollywood smette di guardare ai soldi e inizia a guardare alla sicurezza delle persone?”

Da allora LaBeouf ha negato tutte le accuse di violenza sessuale, nonostante abbia pubblicamente discusso la validità delle accuse. Durante un’apparizione nel podcast Real Ones with Jon Bernthal nel 2022, l’attore ha accennato al caso senza fare riferimento al nome del suo ex partner dicendo:

Ho ferito quella donna. E nel farlo, ho ferito molte altre persone e molte altre persone prima di quella donna. Ero un essere umano che cercava il piacere, egoista, egocentrico, disonesto, sconsiderato e timoroso. Se lei non fosse intervenuta nella mia vita e non avesse creato la possibilità di sperimentare la morte dell’ego, avrei avuto un’esistenza davvero mediocre o sarei morto del tutto

Disse a Bernthal che voleva trovare il suo “scopo” nella vita e allo stesso tempo risolvere la “lunga lista di persone con cui doveva fare ammenda”.

LaBeouf ha anche espresso il suo desiderio di essere un buon padre per la figlia Isabel, che ha avuto dalla moglie Mia Goth.

Ora ho tempo finché non sarà alfabetizzata per creare un rapporto con lei in cui mi conoscerà meglio di quanto non si creda in pubblico – ha detto.

Parlando all’Hollywood Reporter nell’ottobre 2023, LaBeouf ha anche parlato delle reazioni negative che ha ricevuto e di come ha gestito le critiche.

Se passi tutto il tuo tempo a leggere di come ti vede Internet, ti dimentichi di qualsiasi amore esista al mondo – ha detto. E se hai una mente ossessiva, miope e alcolizzata, è davvero facile scrivere queste narrazioni in cui ti arrendi e basta. Ho una mentalità tendente a trovare difetti e le mie prospettive sono già negative, quindi se la mia vita prende una piega leggermente negativa, è davvero difficile restare a galla

Con grande sorpresa dei fan, LaBeouf ha deciso di diventare diacono a gennaio di quest’anno, dopo aver recitato nel film biografico su Padre Pio, nel ruolo del santo. I frati negli Stati Uniti che avevano aiutato a prepararsi per il ruolo hanno annunciato che l’attore si è convertito al cattolicesimo. Il suo padrino della cresima e frate cappuccino, Alexander Rodriguez, ha poi rivelato che LaBeouf aveva deciso di diventare diacono “in futuro“.

Dopo il ruolo da protagonista in Padre Pio, LaBeouf è entrato nel cast del film fantascientifico Megalopolis di Francis Ford Coppola, uscito a settembre di quest’anno.

