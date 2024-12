Cinema

Curiosità Mamma Ho Perso l’Aereo: un dettaglio che non avete notato svela perché Kevin venne dimenticato [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo I fan hanno indagato e hanno scovato degli indizi che spiegano perché nel film Kevin viene lasciato a casa e nessuno se ne accorge finché non è troppo tardi! La trama di Mamma Ho Perso l’Aereo inizia così: Kevin viene dimenticato a casa mentre il resto della famiglia parte in aereo, e la sfortuna è dalla sua perché un paio di ladri senza scrupoli prendono di mira proprio la sua abitazione. Ma come sappiamo il ragazzino ribalta la situazione, cogliendo di sorpresa i due ladri con una serie di trappole diaboliche che li distruggono. Ma perché Kevin viene lasciato a casa? L’idea che passa, anche a partire dalle prime interazioni con la famiglia, è che ai familiari non importi veramente di lui. Non è un’idea nuova per un film scritto da John Huges: per esempio in Sixteen Candles la ragazzina protagonista – Molly Ringwald – è sconcertata quando tutti i suoi familiari si dimenticano del suo compleanno.

In realtà, come hanno scoperto alcuni fan particolarmente attenti, la “dimenticanza” della famiglia potrebbe essere dovuta più ad alcune sfortunate coincidenze che alla loro indifferenza verso Kevin. Cosa è successo, quindi? Primo: il biglietto di Kevin, che per sbaglio viene buttato nella spazzatura.

Dopo la lite con Buzz, in cui del liquido viene versato sui passaporti, il padre pulisce e getta i tovaglioli di carta nel cestino, assieme con il biglietto. Ma non è tutto: la seconda sfortunata coincidenza riguarda la conta delle persone che parteciperanno al viaggio. 17 in totale, il che significa che sui due bus saranno divisi tra 8 in uno e 9 in un altro.

Dato che Kevin manca, entrambi i bus si ritrovano con 8 persone, e ciascuno dei due gruppi pensa che quello con 9 sarà l’altro. D’altronde, in una famiglia così numerosa, è facile confondersi. Interessante, comunque, come dopo anni ancora dettagli del genere continuino ad emergere su Mamma Ho Perso l’Aereo: davvero un film senza età.

