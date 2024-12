Serie TV

News Harry Potter: la serie HBO porterà in scena un personaggio amato dai fan e assente nei film Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Questo personaggio è molto spesso citato nei libri di Harry Potter, ma non è apparso nei film. Lo ritroveremo, però, nella serie tv: ecco di chi si tratta L’universo di Harry Potter è colmo di personaggi, alcuni dei quali appaiono poche volte e altri di secondaria importanza. Nei film non c’era ovviamente il tempo di introdurli tutti, mentre nella serie in teoria ci sarà più spazio. Ecco perché è stato confermato che, tra i tanti che ritroveremo, ci sarà anche Pix il Poltergeist. Questo essere, una sorta di fantasma dispettoso che sembra non aver altro scopo nella sua esistenza che infastidire studenti e insegnanti con scherzi a volte anche crudeli, vive a Hogwarts da secoli e non è mai stato allontanato. Il custode Gazza ce l’ha spesso con lui, ma tutti gli altri più o meno lo sopportano e alcuni, come Fred e George, lo trovano decisamente simpatico.

La presenza di Pix non è particolarmente essenziale per la trama di Harry Potter, dato che si tratta più di una macchietta comica che appare di tanto in tanto più per dare “colore” alla vita nella scuola che altro. Ciò nonostante, sappiamo ufficialmente che apparirà nella serie HBO – per quanto tempo o in quale modo ancora non si sa.

In ogni caso, un altro segnale positivo di un adattamento che si promette riuscito.

Fonte: ComicBook

