Cinema Zendaya parla della scena di se*so a tre in Challengers Durante un'intervista Actors on Actors di Variety con Nicole Kidman, Zendaya ha parlato della scena di se*so a tre in Challengers Di Matteo Furina -

Lo scorso aprile al cinema è arrivato Challengers, ultimo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya (qui la nostra recensione). Il film è incentrato su Tashi, un prodigio del tennis diventato allenatore di suo marito che si troverà affrontare il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Nel film sono presenti molte sequenze intime, tra cui una già iconica scena di sesso a te.

Durante un’intervista Actors on Actors di Variety con Nicole Kidman, l’argomento relativo alle scene di sesso è emerso in maniera importante con le due attrici discutevano della differenza tra essere spontanee o seguire un piano prestabilito durante le riprese.

Si può capire se qualcuno sta pensando a cosa dire o a cosa fare con la mano – ha detto Zendaya. Mi è capitato di sorprendermi a farlo, quando ti dissoci a metà ripresa. Oppure iniziare a pensare: “Perché ho fatto quella cosa con l’occhio? È stata una scelta davvero strana”

La ventottenne ha poi raccontato di essere stata “interrogata molte volte sulla scena del bacio a tre” in Challengers. Ma ha spiegato:

In realtà è un bacio a quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, perché ci sono così tante persone. C’è una telecamera che arriva verso di noi in un certo momento. C’è una telecamera che ci punta addosso a un certo momento. So che quando passo da Mike a Josh, quando la telecamera si avvicina, devo spostarmi indietro. Ci sono tante cose in gioco.

Zendaya aveva già parlato delle scene intime presenti nel film lo scorso aprile al Mirror, quando ha detto:

Le scene intime sono state davvero belle, le ho adorate. Mi sono sentita molto fortunata a collaborare con quei ragazzi. E in qualunque momento, ho sempre avuto la sensazione che loro mi proteggessero le spalle e io le loro. Siamo stati davvero fortunati ad avere un regista come Luca Guadagnino che ci ha davvero incoraggiato a collaborare e a portare le nostre idee. È stato un processo creativo davvero entusiasmante.

