Cinema Kraven – Il Cacciatore: esordio da incubo al box office I primi dati al box office di Kraven - Il Cacciatore sono terrificanti per la Sony

Condividi l'articolo Kraven parte malissimo! Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Al cinema trovate Kraven il Cacciatore, nuova pellicola targata Sony che racconta le vicende di uno dei nemici più iconici di Spider-Man, interpretato da Aaron Taylor-Johnson. Il film ha ottenuto un accoglienza decisamente fredda da critica e pubblico e i numeri al botteghino sono lì a testimoniarlo.

Il film ha infatti guadagnato la flebile cifra di 4,7 milioni di dollari al suo primo giorno di proiezione. Questo risultato lo pene dietro anche ai 6 milioni di incasso del giorno di apertura di Madame Web, che è arrivato in sala il mercoledì di San Valentino all’inizio del 2024 e ha concluso la sua corsa con un misero 43 milioni di dollari in Nord America.

Guardando le proiezioni, la situazione non migliora per Krave che dovrebbe chiudere il suo primo weekend a circa 13 milioni di dollari. Meno dunque dei 15,3 milioni di Madame Web e decisamente molto meno sia dei 39 milioni di Morbius che, ovviamente, della Trilogia di Venom. Anche se dunque dovesse soddisfare queste aspettative, sarebbe un inizio davvero misero per Kraven, la cui produzione è costata 110 milioni di dollari.

Le probabilità che realizzi un profitto sono quindi moltoscarse. Con un budget così alto, il film avrà infatti bisogno di una spinta sostanziale dai mercati esteri per compensare la sua brutta performance negli negli Stati Uniti. Tuttavia, sebbene il botteghino internazionale è stato spesso la grazia salvifica per alcuni film in passato, i titoli dell’Universo Sony di Spider-Man non hanno avuto molto successo in tutto il mondo. Madame Web ha infatti incassato 56,6 milioni di dollari all’estero, mentre Morbius ha registrato 93,5 milioni di dollari in totale.

Che ne pensate?