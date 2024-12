Condividi l'articolo

“Mi sentivo solo e assolutamente distaccato” racconta Javier Bardem dell’esperienza sul set di Non è un Paese per Vecchi. Per fortuna, sullo stesso set c’era Josh Brolin!

Javier Bardem, nel ruolo dell’inquietante killer Anton Chigurh, è diventato una icona moderna grazie a Non è un Paese per Vecchi dei fratelli Coen. Quello che pochi sanno è che l’esperienza sul set del film fu, per l’attore spagnolo, tutt’altro che piacevole. E ad aiutarlo fu nientemeno che la co-star Josh Brolin.

“Ero un po’ depresso in No Country [For Old Men, titolo originale del film] per diverse ragioni, per alcune ragioni personali”, racconta Bardem. “Era un momento della mia vita in cui stavo attraversando una crisi come in molti altri momenti. Ma ero stato portato in mezzo all’America ad interpretare un ruolo molto oscuro in un cast americano e con una crew americana per la prima volta in vita mia”.