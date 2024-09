Josh Brolin sarà Hal Jordan, il rumor che fa sognare i fan

News

Condividi l'articolo Josh Brolin sbarca nell’Universo DC? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Dopo aver interpretato il ruolo di una delle più grandi minacce che il Marvel Cinematic Universe abbia mai visto, ovvero sia Thanos, Josh Brolin potrebbe dirigersi verso il mondo DC come uno degli eroi preferiti di quell’universo. Secondo infatti l’insider Jeff Sneider e secondo il sito Nexus Point News, l’attore interpretarà Hal Jordan nella prossima serie TV Lanterns

Lo show sarà diretto da Chris Mundy che la sceriverà insieme a Damon Lindelof e dal fumettista Tom King. Lanterns seguirà la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America .

Nel 2011, Ryan Reynolds ha interpretato Hal Jordan nel film Lanterna Verde, anche se questa nuova serie sembra che esplorerà una trama più incentrata sul mistero. Josh Brolin ha precedentemente recitato accanto a Reynolds nel ruolo di Cable in Deadpool 2 e probabilmente potrebbe dare un taglio più duro a Jordan rispetto all’interpretazione più sarcastica di Reynolds.

Un attore disposto ad accettare il ruolo di John Stewart in Lanterns è sicuramente Aldis Hodge, che in precedenza ha interpretato Hawkman in Black Adam e ha doppiato Stewart in progetti animati.

Guarda, sono aperto a qualsiasi cosa – ha spiegato Hodge a ComicBook all’inizio di quest’anno. Mi piacerebbe vivere il resto dell’eredità di Hawkman perché avevamo dei piani fantastici per lui. Ma sarei felice anche con John Stewart in una veste live-action. Ho doppiato John Stewart nello spazio animato per anni ormai. Pochi anni. Phil LaMarr ha passato il testimone. Un saluto a Phil perché sono un grande fan del suo lavoro. Ma se diventasse un adattamento cinematografico, assolutamente. Voglio dire, uno dei miei sogni da bambino era essere John Stewart in live-action

