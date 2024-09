News Ryan Reynolds chiede un Oscar per gli stuntmen Attraverso i social, Ryan Reynolds ha chiesto all'Academy di creare una categoria per gli stuntmen Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ryan Reynolds chiede riconoscimento per gli stuntmen Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Ryan Reynolds sta usando il successo ricevuto da Deadpool & Wolverine (qui la nostra recensione) per cercare di esprimere i suoi desideri. Nelle ultime ore si è in particolare rivolto ai social per chiedere all’Academy di creare una categoria apposita per gli stuntmen.

Stunt work doesn’t have a category at The Oscars and I hope that’ll change someday. So many films have smashed it this year. Buster Keaton, Harold Lloyd and Chaplin were stunt performers as well as filmmakers. Telling stories with their entire bodies.



This D&W stunt team… pic.twitter.com/19qfdKJew4 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 28, 2024

Il lavoro degli stuntmen non ha una categoria agli Oscar e spero che un giorno questo cambierà – scrive Ryan Reynolds. Tanti film quest’anno hanno superato ogni aspettativa. Buster Keaton, Harold Lloyd e Chaplin erano stuntman oltre che cineasti. Raccontavano storie con tutto il loro corpo. Il team di stunt di D&W ha fatto un lavoro incredibile. Molti di loro sono amici con cui ho lavorato per anni e passerò il resto dei miei giorni a scarabocchiare i loro nomi sulla mia carta da lettere Heidi, puntando tutte le “i” con piccoli cuori.

Lavoro con Alex Kyshkovych fin dal primo film di Deadpool. Non solo mi fa da controfigura — è anche il Coordinatore delle Scene di Lotta. Prenderei una mazza in faccia per Alex. O meglio, chiederei ad Alex di prendere una mazza in faccia per me. Il Regista della Seconda Unità/Supervisore degli Stunt, George Cottle, è un ACQUISTO ENORME. Avete visto il suo genio in Spider-Man No Way Home insieme a tante altre gemme. La sua abilità è di classe mondiale e ha migliorato l’intero film. Chiederei ad Alex di prendersi una forchetta arrugginita nell’occhio per George.

È incredibile quanto Hugh Jackman faccia da solo – prosegue Ryan Reynolds. Ma Daniel Stevens interviene per le cose veramente pericolose. Fa il “Wolverine” da davvero tanto tempo. Come sappiamo, fare Wolverine è DIFFICILE. Chiederei ad Alex di mangiare l’insalata di granchio che ho lasciato sul cruscotto per tre giorni consecutivi per Dan. Un grande ringraziamento ad Andy Lister per aver portato una nuova e folle squadrada Wolverine nella battaglia del Deadpool Corps. Se volete vedere l’Academy riconoscere l’incredibile lavoro delle squadre di stuntman IN TUTTA L’INDUSTRIA, fateglielo sapere!.

Che ne pensate?