Cinema Anya-Taylor Joy vuole essere Elsa nel live action di Frozen In un'intervista con Vogue Hong Kong, Anya Taylor-Joy ha rivelato di voler essere Elsa in un eventuale live action di Frozen Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Anya Taylor-Joy esprime il suo desiderio Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Dei molti remake live action che Disney sta realizzando, non compare Frozen. Tuttavia Anya Taylor-Joy sarebbe pronta a prenderne parte. In un’intervista con Vogue Hong Kong, l’attrice di Furiosa ha infatti affermato di voler dire ai figli dei suoi fratelli che lei era Elsa e sparare ghiaccio dalle mani.

Voglio davvero fare un musical perché sono un po’ troppo ossessionata dal mio attuale lavoro. Amo la sfida di portare a termine compiti impossibili. Penso che sia incredibilmente motivante per me, quindi l’idea di poter cantare, ballare e recitare allo stesso tempo è davvero eccitante per me

Penso che Frozen sarebbe fantastico. Sparare cubetti di ghiaccio dalle mani può essere molto divertente – prosegue Anya- Taylor Joy. E sarei il preferito a ogni festa di compleanno per bambini. Tutti i miei fratelli hanno figli ora, quindi mi piacerebbe che potessero dire, ‘Mia zia è Elsa.’ Sarebbe fantastico!

Una versione live-action di Frozen è un argomento di discussione perenne tra i fan del franchise, ma la Disney non ha mai confermato i piani in tal senso. Anzi, la casa di Topolino è attualmente concentrata sui film tre e quattro della serie animata, con il primo programmato per l’uscita nel 2027.

Stiamo lavorando a ‘Frozen 3 e 4’ contemporaneamente – ha detto il direttore creativo della Disney Animation Jennifer Lee . Quindi, stiamo lavorando in una stanza dove metà è ‘Frozen 3’ e metà è ‘Frozen IV’, stiamo in piedi nel mezzo e andiamo avanti e indietro

Non abbiamo ancora del tutto scritto la sceneggiatura; siamo alle prime fasi della sceneggiatura, quindi è troppo presto per sapere dove andrà a parare il linguaggio musicale”. Quello che poniamo oggi al [D23] sono un sacco di domande. Una di queste è: ‘Chi ha dato i poteri a Elsa?’ E un’altra domanda è: ‘Cosa è successo a Hans?’ Ma abbiamo posto un sacco di domande a cui verrà data risposta. E questa è solo la prima pagina di domande [con cui i film faranno i conti]”.

Che ne pensate? Ci vedreste Anya Taylor-Joy nei panni di Elsa?