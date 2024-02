Condividi l'articolo

Piccolo segreto svelato sul cast di Dune Pt. 2, e c’entra Anya Taylor-Joy

C’è grande fermento intorno all’uscita in sala di Dune: Parte 2, il sequel del film di Denis Villeneuve che arriverà nelle sale italiane il 28 febbraio. Ma l’attesa si fa sentire sempre di più a causa del tour promozionale che vede gli attori impegnati in giro per il mondo per sponsorizzare la pellicola diretta da Denis Villeneuve; e da cui, puntualmente, arrivano velate anticipazioni in merito ad uno dei film più attesi dell’anno. Dopo la première di Dune: Parte 2 a Londra – dove Zendaya ha sfoggiato un look da fembot, diventato subito virale sui social – hanno iniziato a circolare sul web alcune indiscrezioni secondo cui l’attrice Anya Taylor-Joy farà parte del cast del sequel.

Già nei giorni precedenti la prima mondiale del film, tenutasi a Londra giovedì 15 febbraio, si sono diffusi alcuni rumors secondo cui l’attrice de La Regina degli Scacchi (qui l’analisi) avrebbe avuto un ruolo nel film che vede protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Nella notte, inoltre, i fan hanno notato che Letterboxd ha inserito Dune: Parte 2 nell’elenco dei film con Anya Taylor-Joy.