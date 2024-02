Serie TV

News Invincible 2: l’epico Trailer dei nuovi episodi [VIDEO] Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer dei nuovi episodi di Invincible 2, la serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Ecco cosa ci aspetta nell’ultima parte della seconda stagione di Invincible! Ad un mese dall’uscita della seconda parte di Invincible 2, prevista per il 14 marzo, Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer dei nuovi episodi. Il teaser diffuso dalla piattaforma streaming ha svelato alcuni inediti dettagli sulla trama della serie animata ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Dopo la conclusione della prima parte, con un cliffhanger davvero difficile da digerire, c’era grande curiosità da parte del pubblico intorno al destino del giovane protagonista Mark Grayson. Anticipato dal nuovo poster della Parte 2 della seconda stagione di Invincible, il trailer si concentra su Mark Grayson che, come annunciato nella prima parte, deve preparare la Terra all’invasione dei Vitruviani – compito prima affidato al padre. Una missione che scatena nel giovane protagonista una serie di dilemmi morali e la grande responsabilità di proteggere la sua famiglia dalla schiera di nemici che dovrà affrontare; tra gli ostacoli ci sarà anche la lotta contro Angstrom Levy – già presente nei primi episodi – destinato ad essere una delle minacce più difficili da affrontare. Anche se la battaglia più grande da combattere per il protagonista sarà quella con se stesso e con la paura di diventare come il padre. Nonostante la caparbietà, però, il trailer lascia un grande interrogativo sul risultato finale della missione di Mark.

Come la prima metà, anche la seconda parte di Invincible 2 sarà composta da quattro episodi; ma ogni episodio verrà pubblicato a cadenza settimanale su Amazon Prime Video, con una strategia anti-binge watching totalmente differente rispetto alla prima stagione. Nonostante la curiosità e l’evidente tendenza ai finali sospesi della serie animata, il pubblico può tirare un sospiro di sollievo perché ai nuovi episodi in arrivo il 14 marzo seguirà una terza stagione, già confermata dal creatore Robert Kirkman in un’intervista a Collider.

Quindi non resta che attendere l’uscita dei nuovi episodi di Invincible 2 per scoprire ciò che il destino riserverà al giovane protagonista.

E voi, cosa ne pensate del trailer?

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa