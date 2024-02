Condividi l'articolo

Park Chan-Wook, il regista di Oldboy, torna con una nuova serie in arrivo su Sky e sì, dal trailer promette davvero bene: Il Simpatizzante

Park Chan-Wook, il celebre regista coreano di Oldboy, The Handmaiden e Decision to Leave, torna con una nuova serie, Il Simpatizzante, che vedrà tra i protagonisti, oltre a diversi suoi conterranei (tra cui la Sandra Oh di Grey’s Anatomy) anche il buon vecchio Robert Downey Jr., che figura anche come produttore.

Prodotta da HBO e in arrivo su Sky in data da precisarsi, la serie viene così descritta: “Basato sull’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer, Il Simpatizzante è un thriller di spionaggio e una satira trasversale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e sul suo conseguente esilio negli Stati Uniti”. Che dire: sembra davvero promettente!