Condividi l'articolo Si chiamano April e Amelia Maddison, sono due identiche gemelle australiane che stanno spopolando su Onlyfans dove hanno già guadagnato svariati milioni di dollari. Le due erano desiderose di fare soldi fin dalla giovane età e non vedevano l’ora di compiere 18 anni per poter iniziare a spogliarsi insieme in locale per soli uomini locale. Ben presto, però,le gemelle si sono rese conto che potevano guadagnare bene online, dove potevano anche controllare i propri orari e esattamente il tipo di contenuto che volevano produrre. View this post on Instagram A post shared by April and Amelia (@maddisontwins) Dato che indossano già gli stessi vestiti, hanno gli stessi amici e giocano a tennis insieme in doppio, hanno deciso di condividere ancora una cosa e creare un account OnlyFans combinato. In meno di due anni la coppia ha guadagnato l’incredibile cifra di 3,9 milioni di dollari e il loro successo è stato sorprendente anche per loro. April ha spiegato:

Inizialmente avevamo iniziato a creare contenuti per promuovere la nostra attività di spogliarelliste, ma poi abbiamo deciso di avviare un account OnlyFans. Non avremmo mai potuto immaginare quanto successo avrebbe avuto.

Nonostante il successo, April e Amelia hanno deciso di tenere per sé il loro lavoro e di vivere una “doppia vita”. Sono riuscite a mantenere il segreto per alcuni mesi, ma sono state scoperte quando un parente ha ottenuto una loro foto trapelata dalla piattaforma e l’ha mostrata alla madre. Anche se probabilmente non è così che i gemelli speravano di dare la notizia della loro opportunità di fare soldi, Amelia ha rivelato che la loro madre in realtà l’ha presa piuttosto bene.

La mamma era ovviamente nervosa, ma l’abbiamo rassicurata che stavamo guadagnando abbastanza soldi per sentirci a nostro agio e che eravamo al sicuro, che è la cosa più importante

Amelia ha continuato ammettendo che “l’intero concetto può essere strano per alcune persone”, sottolineando che anche i loro amici sono rimasti “molto scioccati” quando si sono imbattuti nelle loro foto. Tuttavia, ha aggiunto:

Sanno come siamo, quindi hanno superato la cosa abbastanza rapidamente

Anche se per molte persone il lavoro è un ambiente stressante, April e Amelia hanno trovato un buon equilibrio lavorando insieme.

A volte litighiamo su quale prospettiva dovremmo assumere o quali vestiti dovremmo indossare, cose semplici del genere, ma in realtà abbiamo più o meno lo stesso cervello – hanno detto.

